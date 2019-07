A Vatikán megvonta a diplomáciai mentességet a szexuális visszaéléssel gyanúsított párizsi képviselőjétől

A Vatikán megvonta a diplomáciai mentességet párizsi nagykövetétől, akit szexuális visszaéléssel gyanúsít a francia rendőrség. A hírt a francia külügyminisztérium szóvivője jelentette be hétfőn.



A hetvennégy éves Luigi Ventura pápai nunciust négy személy vádolta meg szexuális agresszióval. A francia rendőrség április közepén kihallgatta az ügyben. A hatóságok szerint a kihallgatás a nuncius saját kérésére történt. A januárban megkezdett vizsgálatot felügyelő párizsi ügyészség a külügyminisztérium útján kérte a Vatikántól a nuncius mentességének felfüggesztését, ami most megtörtént.



Erről a külügyminisztérium hivatalos értesítést kapott a Szentszéktől. A Vatikán levele a múlt hét végén érkezett Párizsba - mondta el a szóvivő.



A nunciust egy párizsi közalkalmazott férfi vádolta meg először azzal, hogy többször is megfogdosta a fenekét egy diplomáciai rendezvényen. Amikor az ügy kipattant, másik három férfi is bepanaszolta a nagykövetet.



Az eljárás megindítása óta a La Croix című katolikus napilap több interjút is közzétett olyan férfiakkal, akik azt állítják, hogy a nuncius a feljelentésekben leírt módon zaklatta őket. "Ezen feltételezett, több mint egy évvel ezelőtt történt esetekben, különböző okok miatt nem tettek feljelentést" - írta a katolikus lap.



Ventura hivatásos diplomata. Párizsban 2009. óta képviseli a Vatikánt.