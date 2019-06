"A visegrádi országok meghatározó szerepet játszanak Európa jövőjének alakításában"

A közép-európai országoknak a kontinens jövőjéért viselt felelősségéről, az EU új tisztségviselőinek kiválasztási folyamatáról, valamint a soron következő cseh V4-elnökség programjáról is egyeztetett Orbán Viktor magyar, Peter Pellegrini szlovák, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.Az informális találkozón a kormányfők egyetértettek abban, hogy a V4-együttműködés meghatározó szerepet játszik Európa jövőjének alakításában. A visegrádi országok vezetői tudatában vannak e felelősségüknek, ezért aktívan vesznek részt az Európai Unióval kapcsolatos vitákban, ideértve a személyi kérdéseket is. Havasi Bertalan hozzátette: a csütörtöki egyeztetésen megállapodtak abban, hogy a jövő heti uniós csúcstalálkozón a V4-ek közös álláspontot képviselnek, mind a személyi-vezetői mind a tartalmi ügyek tekintetében.A visegrádi országok olyan jelölteket támogatnak az Európai Unió vezető tisztségeire, akik megfelelő tapasztalattal és felkészültséggel rendelkeznek, és akik tisztelik a közép-európai népeket valamint a V4-együttműködést. Kifejezett elvárás tehát velük szemben, hogy a közös európai döntések meghozatalakor mindig vegyék figyelembe a közép-európai szempontokat és érdekeket - ismertette a csütörtöki informális V4-csúcson elhangzottakat a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.Havasi Bertalan hozzátette: Andrej Babis cseh miniszterelnök tájékoztatta kollégáit a július 1-jén induló cseh V4-elnökség programjának főbb pontjairól is.