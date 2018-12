Alig találni független sajtót Iránban a kulturális minisztérium szerint

"Határozottan véget ért az idő, amikor a közösségi médiumokat be lehetett tiltani, vagy mellőzni"

Alig találni független sajtóorgánumot Iránban - ismerte el szerdán a teheráni kulturális tárca. "A sajtónk jelentős része állami kézben van, vagy közpénzből van fenntartva" - mondta Hamid-Reza Sziéjparvar a minisztérium médiakutató ügyosztályának a vezetője, akit az ISNA félhivatalos iráni hírügynökség idézett.Hozzátette: ezek a sajtóorgánumok pedig inkább a politikai pártok szócsöveiként működnek, s ideológiai függőségük miatt nem képesek az oknyomozó újságírásra. Sziéjparvar szerint ez az oka annak is, hogy az irániak miért a külföldi sajtót, illetve a közösségi portálokat használják hírforrásként. Ezen pedig mit sem változtatott az egyes üzenetküldő szolgáltatások, mint a Twitter, vagy a Telegram betiltása. Mint mondta, 40-45 millió iráni használja az egyébként betiltott Telegramot.- tette hozzá. A Telegram, Instagram, Twitter és Facebook már évek óta fejfájást okoznak az ország vezetésének, mert a kormányellenes tüntetések résztvevői ezeket az internetes szolgáltatásokat használják az egymás közti kommunikációra. A tiltakozásokról készült, mikroblogokra feltöltött videók, képek, információk így aztán nemcsak belföldön, hanem külföldön is elterjednek, s utat találnak a hírügynökségekhez is. Az iráni keményvonalas politikai erők ezért a közösségi médiumok betiltását követelik, igaz ezek a korlátozások eddig sikertelennek bizonyultak, mert számos iráni a cenzúra és a hatósági megfigyelés elkerülésére alkalmas virtuális magánhálózatokat (VPN) használva éri el ezeket a szolgáltatásokat.