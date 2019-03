Allah akbár-t kiabálva késelt meg két őrt egy radikalizálódott fogvatartott egy francia börtönben

Késsel súlyosan megsebesített egy 27 éves, iszlám hitre áttért fogvatartott két börtönőrt a nyugat-franciaországi Condé-sur-Sarthe börtönében kedden. A férfit és élettársát a rendőrség elitegysége 10 óra elteltével előállította.



Az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó munkatársai több detonációt is hallottak.



A francia rohamrendőrség regionális egységei, valamint a RAID elit alakulat tagjai napközben érkeztek a büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol a fogvatartott élettársával együtt a reggeli órákban elsáncolta magát a családtagok fogadására fenntartott helyiségben. A rohamrendőrség támadása eredményeképpen tíz óra eltelte után tudták őket előállítani.



A hadsereg két helikoptere is leszállt néhány tucatnyi méterre a börtöntől, valamint egy mentőhelikopter.



Michäel Chiolo fogvatartott kedd reggel késsel támadt két börtönőrre, a mellkasukon és az arcukon sebesítette meg őket. A támadás közben Allah akbár-t (Allah a legnagyobb) kiáltott.



A két börtönőr nincs életveszélyes állapotban - közölte Nicole Belloubet igazságügy-miniszter, aki délben "terrortámadásnak" nevezte a történteket.



Chiolo, aki 2010-ben tért át az iszlám hitre, köztörvényes elítélt, aki 30 évi börtönbüntetését tölti. 2015 decemberében ítélték el, amiért 2012-ben fogva tartott és megfojtott egy 89 éves férfit.



A miniszter asszony szerint a kerámia kést, amelyet nem észlelt a fémdetektor, feltehetően az élettárs csempészte be a börtönbe.