Annyira mozgott a föld, hogy még Rómában is utcára rohantak a lakosok

Szemtanúk beszámolói szerint a földmozgást érezni lehetett Rómában is. A felriadt lakosok kirohantak az utcára.



A földrengés fészke az olasz fővárostól 14 kilométerre keletre, mintegy kilenc kilométeres mélységben volt - közölte az olasz geofizikai és vulkanológiai intézet.



Egyelőre nincsenek jelentések károkról Rómából.



Az olasz főváros keleti felében futó C metróvonalat részben lezárták a biztonsági ellenőrzések lefolytatásának idejére.



A földrengés fészkéhez közelebb lévő Colonna településen néhány épület könnyebben megrongálódott. "Ellenőrzünk néhány épületet, amelyek megrongálódtak a település központjában. Nincsenek sérültek, de nagy volt a riadalom" - számolt be a történtekről Fausto Giuliani, colonnai polgármester.



