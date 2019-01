Átszakadt egy brazíliai vasércbánya zagytározó gátja, többen meghaltak és eltűntek - Fotók

Nem ez az első gátszakadás a térségben

A katasztrófának kilenc halálos áldozata van, mintegy 300 embert eltűntként tartanak számon - közölte a tűzoltók szóvivője.Előzőleg az érintett Minas Gerais állam kormányzata azt közölte, hogy péntek estig hét holttestet találtak meg, mintegy 150 ember hollétéről semmit sem tudni.A Vale SA bányavállalat egy zagytározójának gátja omlott le. Az iszappal elöntött területen 427 dolgozó volt. Mintegy százan előkerültek, de tucatnyian megsérültek közülük.Az állam kormányzójának véleménye szerint "minimálisak az esélyek" arra, hogy túlélőket találjanak. Az áldozatok száma az eltűntekénél is nagyobb lehet, mert az iszapáradatban nemcsak a bánya alkalmazottai, hanem helyi lakosok is megfulladhattak. A mentésen százan dolgoznak, és kétszáz segítőt várnak még a helyszínre.Az Ibama nevű brazil környezetvédelmi ügynökség közlése szerint a zagytározó egymillió köbméter iszapot tárolt. A vállalat szerint a tározót már három éve nem használták, és folyamatban volt a felszámolása. A Vale SA a világ legnagyobb vasérckitermelője és vasexportőre.A katasztrófa következményeiről készített, a világhálóra feltöltött felvételeken az látható, hogy gyakorlatilag egy iszapfolyó alakult ki a zagytározóból kitóduló salakanyag nyomában. Az iszaplavina emellett számos házat összedöntött, és elöntötte a bánya környékén elterülő termőföldeket.2015-ben 19 ember halt meg, amikor a Rio de Janeirótól nagyjából 300 kilométerre északra lévő Mariana város közelében átszakadt a Vale SA, a BHP Billiton és Samarco Mineracao bányászati cégek által közösen birtokolt zagytározó fala. A térségben lévő Doce folyó több száz kilométeres szakaszon beszennyeződött, és az iszapáradat egészen az Atlanti-óceánig jutott. A katasztrófa megtizedelte a környező élővilágot, és hatalmas pusztítást végzett a közeli trópusi erdőkben. Az iszapár miatt több százan váltak földönfutóvá, és 280 ezren maradtak víz nélkül. Ez volt Brazília történetének legsúlyosabb környezeti katasztrófája, ugyanis a külszíni fejtés melléktermékeként keletkezett üledék és víz megtartására szolgáló zagytározó 50 millió köbméteres térfogatú volt.A Samarco működése azóta is fel van függesztve a jelenleg is folyamatban lévő jogi viták miatt, annak ellenére, hogy a bányászati cégek tavaly polgári peres eljárásban több mint 5 milliárd dollár kártérítésben egyeztek meg a károsultakkal.