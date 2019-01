Autóba rejtett pokolgép végzett több emberrel Irakban

A nyugat-iraki Anbár tartományban fekvő al-Káim városában autóba rejtett pokolgép robbant fel péntek reggel, a legfrissebb jelentések szerint pedig az áldozatok között van a helyi biztonsági erők egy tagja is, legalább huszonöten pedig megsebesültek.



Nadím ad-Dulajmi, az al-káimi városi tanács elnöke hozzátette, a piactéren történt robbanás több boltot és autót is megrongált.



Az iraki al-Gad hírügynökséghez eljuttatott közleményében az iraki parlament alelnöke, Szejid Hasszán Karím al-Kabi felszólította az iraki biztonsági erőket, minden erejükkel akadályozzák meg az országban bujkáló terroristákat abban, hogy félelmet gerjesszenek a lakosságban és aláássák az ország biztonságát.



Rendőrségi források szerint a nap folyamán a Bagdadtól 120 kilométerre található al-Fahimi nevű faluban egy út mentén elhelyezett pokolgép robbanásában életét vesztette egy asszony és a fia.



Irakban a biztonsági helyzet jelentősen javult, amióta 2017 decemberében az akkori bagdadi vezetés katonai győzelmet hirdetett az Iszlám Állam nevű terrorszervezet felett, az ország nehezen megközelíthető, Szíriával határos részein azonban továbbra is bujkálnak szélsőségesek, akik időről időre merényleteket követnek el Irakban.