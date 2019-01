Autóbaleset érte II. Erzsébet férjét - videó

Josephine(jozaphen)™️�������� on Twitter Wow ⁦@RoyalFamily⁩ The Duke of Edinburgh is a lucky man! #LuckyPhil ���������������� https://t.co/MPcvzQ9DJH

Autóbaleset érte a brit uralkodó férjét. A Buckingham-palota csütörtök esti bejelentése szerint Fülöp edinburghi herceg nem sérült meg a balesetben, amelynek egy másik jármű is részese volt.Fülöp herceg, aki júniusban tölti be 98. életévét, hitvesével, az idén 93 éves II. Erzsébet királynővel karácsony óta a királyi család kelet-angliai téli rezidenciáján, Sandringham kastélyában tartózkodik, és a baleset a kastély közelében történt.Az udvar szóvivője szerint a herceg maga vezette járművét, egy Range Rover terepjárót, és a helyi országútra kívánt kihajtani, amikor összeütközött egy másik autóval.A területileg illetékes Norfolk megyei rendőrség közlése szerint a másik kocsi két utasa könnyebben megsérült; őket a helyszínen ellátták.Fülöp autója felborult, és a herceget szemtanúk segítették ki a járműből.A helyszínre a rendőrség és a mentőszolgálat is kivonult. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy az edinburghi herceg nem sérült meg, de a brit média által idézett szemtanúk szerint rendkívüli mértékben megrázta az eset.Fülöp herceget visszavitték a kastélyba, a megrongálódott Range Rovert egy teherautóval szállították el a helyszínről.Fülöp és II. Erzsébet királynő is rendszeresen maga vezeti autóját, ha vidéken tartózkodnak és nem hivatalos programra tartanak. Mindkettőjüket rendszeresen lehet látni járművezetés közben a Londonon kívüli királyi rezidenciák - Windsor, Sandringham, Balmoral - környékén.Amikor Barack Obama volt amerikai elnök és felesége 2016 áprilisában, Obama hivatalos londoni látogatása során felkereste a királynőt és férjét a windsori királyi rezidencián, a parkban leszálló helikoptertől a kastélyig vezető úton az akkor 95 esztendős Fülöp vezette az uralkodót és az elnöki házaspárt szállító autót.Fülöp herceg már 2017 őszén visszavonult a közszereplésektől, és bár néha azóta is megjelenik a nyilvánosság előtt, rendszeres hivatalos megjelenéseket már nem vállal. Nem volt jelen a királyi család szokásos karácsonyi templomlátogatásán sem Sandringhamben.A herceg 1952 - II. Erzsébet királynő uralkodásának kezdete - után visszavonulásáig több mint 22 ezer hivatalos programon vett részt felesége kíséretében vagy önállóan.Fülöp, aki 2017 novemberében ünnepelte 70. házassági évfordulóját II. Erzsébet királynővel, hajlott kora ellenére egészségéről és aktív életmódjáról híres, bár az utóbbi időben több orvosi beavatkozásra szorult; tavaly például sikeres csípőprotézis-műtéten esett át.Az utóbbi időben II. Erzsébet királynő is csökkentette kissé munkatempóját: nem tesz már hivatalos külföldi utazásokat és hazai hivatali kötelezettségei közül ő is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.