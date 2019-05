Az amerikai elnök a Fehér Házban fogadta a szlovák kormányfőt

Dicsérte az amerikai-szlovák kapcsolatokat, a két ország NATO-n belüli partnerségét, és külön kiemelte, hogy Pozsony decemberben szerződést írt alá 14 darab F-16-os vadászgép vásárlásáról az amerikai Lockheed Martin cégtől. "Kapcsolataink nagyon jók" - ezt már irodájában mondta Donald Trump újságíróknak, megjegyezve, hogy szlovák miniszterelnök először tesz látogatást az Ovális Irodában. Peter Pellegrini szintén a jó viszonyt dicsérte, és ő a találkozó időzítését emelte ki.



"Nagyszerű időben kerül rá sor, hiszen az idén ünnepeljük szabadságunk harmincéves évfordulóját" - fogalmazott a szlovák kormányfő. Peter Pellegrini, miközben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Szlovákia stabil partnerek és szövetségesek, országát, illetve a szlovák gazdaságot sikertörténetként mutatta be. Kiemelte a foglalkoztatáspolitika eredményeit, megjegyezve, hogy az ország történetében most a legalacsonyabb a munkanélküliek aránya. A kormányfő gratulált egyúttal Donald Trumpnak is, ugyanis a pénteken nyilvánosságra hozott amerikai foglalkoztatási adatokból kiderült, hogy az elmúlt fél évszázad legalacsonyabb munkanélküliségi rátáját sikerült elérni.



A szlovák politikus kiemelte a védelmi politika költségvetésében elért eredményeket is, mondván, hogy a 2022-re tervezettnél hamarabb sikerült elérni, hogy a bruttó nemzeti össztermék (GDP) két százalékát fordítsák védelmi kiadásokra. Donald Trump ismételten hangot adott annak a panaszának, hogy az Egyesült Államok aránytalanul nagy mértékben járul hozzá a NATO védelmi kiadásaihoz, de elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy Szlovákia növelte védelmi kiadásait.



"Kapcsolataink soha nem voltak olyan jók, mint most" - fűzte hozzá. A kétoldalú tárgyalásokon - amelyeken amerikai részről Mike Pompeo külügyminiszter és Mike Mulvaney kabinetfőnök, szlovák részről pedig Miroslav Lajcak szlovák külügyminiszter és Peter Kmec, a kormányfő tanácsadója is részt vett - elsősorban kereskedelmi és védelempolitikai kérdésekről esett szó.