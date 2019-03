Az amerikai politikusok jó része már a 2020-as választásokra készül

Joe Biden volt alelnök hamarosan bejelenti, hogy indul a demokraták elnökjelöltségéért, Bernie Sanders, az egyik legesélyesebb demokrata elnökjelölt-aspiráns beszédírót és kampánytanácsadót vett fel, Brad Parscale, a republikánus Donald Trump elnök újraválasztási kampányának vezetője pedig újszerű kampányt ígért nyilatkozatában.



A választások ugyan csak 2020 őszén lesznek, és a hivatalos kampány sem kezdődött még el, az amerikai politikusok jó része már javában 2020-ra készül.



Joe Biden demokrata párti politikus, Barack Obama volt alelnöke - a The Wall Street Journal információi szerint - kedden vagy féltucatnyi támogatójának jelezte, hogy a napokban mindenképpen bejelenti indulását a demokraták elnökjelöltségéért. A 76 éves volt alelnök és volt szenátor a lap értesülései szerint arra kérte támogatóit: győzzék meg a nagy adományozókat, hogy segítsenek kampányának finanszírozásában.



Biden attól tart, hogy nem tud annyi támogatót maga mellé állítani, mint például két leendő pártbeli vetélytársa, Bernie Sanders vermonti szenátor és Beto O'Rourke texasi politikus, volt kongresszusi képviselő. O'Rourke múlt csütörtökön jelentette be indulását, és egyetlen nap alatt 6,1 millió dollár sikerült összegyűjtenie kisebb adományokból, Bernie Sandersnek pedig - aki 2016-ban Hillary Clinton vetélytársa volt az elnökjelöltségért folyó küzdelemben - az indulás bejelentése utáni 24 óra alatt 5,9 millió dollár felajánlás érkezett.



Joe Biden munkatársai már elkezdték berendezni választási főhadiszállásukat Philadelphiában, alig 50 kilométernyire a volt alelnök wilmingtoni otthonától. Biden a hét végén demokrata aktivisták díszvacsoráján mondott beszédében ugyan közölte, hogy indul pártja elnökjelöltségéért, de mondatait nyelvbotlásra hivatkozva gyorsan visszaszívta. Mindazonáltal leszögezte, hogy ő "a legprogresszívabb jelöltje a Demokrata Pártnak".



Bernie Sanders kedden leszerződtette David Sirotát kampánytanácsadójának és beszédírójának. A coloradói Sirota ismert és tekintélyes liberális politikai kommentátor és rádiós műsorvezető, cikkei és elemzései a Denver Posttól a brit Guardianig sok helyütt jelennek meg. Nemrég Twitter-bejegyzéseiben és cikkeiben azzal keltett feltűnést a demokrata táborban, hogy élesen bírálta Beto O'Rourke elnökjelölt-aspiránst, mondván, hogy nézetei egyes kérdésekben túlságosan is közel állnak a Trump elnök által vallott elvekhez, és túlságosan is baráti a nagy olajtársaságokkal. Hasonló okok miatt bírálta Joe Bident is, akit a nagyvállalati érdekek képviselői iránti túlzó barátsággal vádolt meg.



Sirota a 2000-es évek elején már dolgozott Bernie Sanders mellett: a sajtótitkára volt az akkor még képviselőként tevékenykedő vermonti politikusnak.



Exkluzív interjút adott kedden este a CNN hírtelevíziónak Brad Parscale, Donald Trump újraválasztási kampányának vezetője. Parscale korábban Trump vállalatbirodalmánál dolgozott, online marketinggel és internetes oldalak létrehozásával foglalkozott. Az elnök tavaly kérte őt fel a kampány irányítására.



Parscale a Washington melletti Arlingtonban már berendezte főhadiszállását és kiépítette a kampányszervezetet is. A CNN riporterének elmondta: a kampányt az adatbázisra összpontosítva szervezik, és a támogatók táborának erőteljes mozgósítására készülnek. Különös figyelmet fordítanak majd az úgynevezett "rozsdaövezetre", vagyis azokra az államokra - Michigan, Ohio, Wisconsin, Pennsylvania -, ahol leépült az ipar, a korábbi nagy gyárak és üzemek megszűntek, sok a munkanélküli és a társadalom is hanyatlásnak indult.