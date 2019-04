Az amerikai sajtó kétségei Joe Biden volt alelnök ukrajnai szerepvállalásával kapcsolatban

Több jobboldali portál és az amerikai közszolgálati rádió (NPR) vette át a washingtoni politikával foglalkozó The Hill című lapban még hétfőn megjelentetett cikket, amely szerint Biden esetleges 2020-as elnökjelöltségért folytatott kampányának rémálma egy ukrajnai szerepvállalása, illetve az annak ügyében már lezárt vizsgálat.



Két évvel azt követően, hogy távozott hivatalából, a volt alelnök tavaly nyáron külpolitikával foglalkozó szakértők előtt tartott előadásában hosszasan fejtegette szerepét abban, hogy évekkel korábban megfosztották hivatalától Ukrajna legfőbb ügyészét. Az előadásról videófelvétel készült, amely ezekben a napokban bejárja az amerikai szerkesztőségeket. A videón jól látható és hallható, amint Biden 2016 márciusában - akkor még alelnökként - azzal fenyegette meg Petro Porosenko ukrán államfőt, hogy az Obama-kormányzat visszavonja az egymilliárd dolláros hitelgaranciát - és ezzel fizetésképtelenségbe taszítja az országot -, amennyiben nem távolítják el azonnali hatállyal Viktor Sokin legfőbb ügyészt. "Azt mondtam nekik: nem kapjátok meg az egymilliárdot. Én nemsokára elmegyek, azt hiszem, félórán belül távozom. És ha addig nem rúgjátok ki a főügyészt, akkor nem kapjátok meg a pénzt" - idézte fel előadásában a Porosenko elnökhöz intézett szavait Biden. Majd azzal folytatta: "kirúgták a gazembert! Félreállítottak valakit, aki addig nagyon is szilárdan állt a helyén".



A Külügyek Tanácsában tartott előadásában Joe Biden kitartott amellett, hogy az egész fenyegetésről tudomása volt Barack Obama elnöknek is.



A The Hill mintegy féltucatnyi - meg nem nevezett - ukrán tisztségviselővel készített interjút, s valamennyien megerősítették Biden történetét. Igaz hozzátették: nem hat órát kaptak a főügyész eltávolítására, hanem Washington már hónapok óta nyomást gyakorolt ez ügyben Kijevre.



A The Hill riportere megjegyezte: a történet elmesélésekor a volt alelnök kihagyott egy nem lényegtelen tényt, amelyről egyébként tudnia kellett. Azt, hogy a főügyész széleskörű vizsgálatot folytatott a Burisma Holdings nevű energetikai cég korrupciós ügyeiben. A gázipari cég igazgatótanácsában foglalt helyet Biden kisebbik fia, Hunter Biden.



A The Hill kiderítette: amerikai banki dokumentumok bizonyítják hogy Hunter Biden amerikai cége rendszeresen, havonta több mint 166 ezer dolláros átutalást kapott a Burismától, 2014 tavasza és 2015 ősze között. Joe Biden volt ekkor az Obama-kormányzat részéről az a tisztségviselő, aki az ukrán-orosz viszonnyal foglalkozott.



Az amerikai riporter megkereste a kirúgott ukrán főügyészt is. Viktor Sokin írásban válaszolt a kérdésekre, és leszögezte, hogy a korrupciós vizsgálat során ki akarta hallgatni az amerikai alelnök fiát is. Sokin ugyanakkor hangsúlyozta: "szeretném kiemelni, hogy Ukrajnában alapelv az ártatlanság vélelme".



Az ukrajnai ügyre eddig sem Joe Biden, sem a fia, sem a szóvivője nem kívánt reagálni. Hunter Biden szerepvállalása az ukrán gázcég igazgatótanácsában egyébként nem volt ismeretlen az Egyesült Államokban: 2015-ben a The New York Times című lap beszámolt róla.