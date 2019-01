Az európai alapértékek védelmére bíztatták Romániát az unió vezető tisztségviselői

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke román nyelven mondott beszédében kifejezte reményét, hogy Románia mindent megtesz Európa érdekeinek, és értékeinek védelmében. Arra kérte a románokat, hogy ugyanolyan eltökéltséggel védjék hazájukban és egész Európában a szabadságot, tisztességet, a közélet tisztaságát és a törvényességet, mint ahogyan 1986-ban a Steaua futballklub kapusa a Barcelona elleni döntőn kivédett négy büntetőrúgást, európai bajnoki győzelemre juttatva a román csapatot.



Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke azt hangoztatta: Románia már rég kiérdemelte, hogy a schengeni övezet tagja legyen és felszólította ennek akadályozóit, tegyék lehetővé, hogy a célkitűzés a román elnökség idején teljesüljön.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke - a korábbi súrlódásokra is utalva - Brüsszel támogatásáról biztosította a román uniós elnökséget. Azt is leszögezte: az Európai Unió nem köthet kompromisszumokat, ami a jogállamiságot, a demokráciát illeti.



A házigazdák nevében elsőként felszólaló Klaus Iohannis román államfő úgy vélekedett: az idei év első fele meghatározó lesz az Európai Unió jövője szempontjából. Iohannis a román uniós elnökség előtt álló kihívások közül a brit kilépést, a migráció kérdését és az Európa közvetlen szomszédságában lévő biztonsági kihívásokat emelte ki. A román uniós elnökség idején újul meg az Európai Parlament is, és megkezdődik a következő többéves költségvetés előkészítése is - tette hozzá.



A szociálliberális bukaresti kormánnyal nyílt konfliktusban álló jobboldali román elnök azt ígérte, országa felelősségteljesen, gyakorlatiasan fogja feladatait ellátni, és reményét fejezte ki, hogy a májusi nagyszebeni csúcstalálkozón egy erős és egységes unió jövőképét fogják felvázolni.



Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnök felidézte, hogy 2007-ben az ő miniszterelnöki mandátuma idején vált Románia az EU tagjává. Úgy vélekedett: Romániának minden tekintetben sikerült európaivá válnia, kivéve az államhatalom "büntető" intézményeit, amelyek szerinte nem hajlandók lemondani a kommunista időszakban élvezett előjogaikról.



A rendezvény nagy hiányzója, Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnök helyett a képviselőház nevében Florin Iordache alelnök köszöntötte a brüsszeli vendégeket. Országa szuverenitását is hangoztatva, leszögezte: nem tudja elképzelni Romániát az EU-n kívül, és a szociáldemokrata kormánytöbbség európai elkötelezettségéről biztosította Brüsszelt.



A szónoklatok sorát záró Viorica Dancila miniszterelnök azt ígérte: az uniós elnökség idején kormánya "méltósággal" vezeti majd Európát, és mindent megtesz azért, hogy Románia megkapja azt a tiszteletet, amelyet érdemel. A román uniós elnökség a kohéziót tűzte zászlajára és azt reméli, hogy mandátuma végén az EU egységesebb, erősebb és összetartóbb lesz - hangoztatta a kormányfő.



Az EU vezetőit több száz kormányellenes tüntető várta az ünnepség helyszínéül szolgáló Ateneul Roman (Román Athenaeum) koncertterem közelében, akik szintén a románok európai elkötelezettségét akarták demonstrálni a bukaresti kormány szerintük Európa-ellenes magatartásával ellentétben. Az "Európát akarunk, nem diktatúrát", "Románia európai állam" "Igazságszolgáltatást akarunk, nem korrupciót" feliratú táblákat magasba emelő, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elleni rigmusokat skandáló tüntetőket a csendőrség több száz méteres távolságban tartotta a koncertterem bejáratától.



A bukaresti városháza arra hivatkozva tiltotta ki az Ateneul Roman előtti térről a tüntetőket, hogy oda a román külügyminisztériumnak van területfoglalása, és a magas rangú vendégek biztonsága is megköveteli, hogy a - történetesen éppen velük szimpatizáló - tüntetők nem közelíthessék meg őket.



Románia január elsejétől kezdődően fél évre vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. A hivatalos nyitórendezvény alakalmából az uniós intézmények vezetői, és az Európai Bizottság tagjai egy ünnepi hangversenyen vettek részt, pénteken pedig az EB elnöke a román államfővel és miniszterelnökkel egyeztet a román elnökségre váró feladatokról.