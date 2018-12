Az ifjabb Soros személyesen felügyelhette a migránspárti erőket Marokkóban

, hogy Soros György és az általa finanszírozott alapítványok egyre erősebb pozíciókat építenek ki Afrikában, ahol komoly hálót szőttek több ország nyersanyag kincsei és politikai intézményei köré.A milliárdos tőzsdespekuláns-álfilantróp fia, Alexander Soros szinte élőben tudósít a közösségi médiában afrikai útjairól és a helyi vezetőkkel való találkozásairól. Így tett az elmúlt napokban is, tucatnyi fotót, cikket, videót közzétéve a Twitteren, Instagramon és a Facebookon –Aktuális fekete-afrikai körutazása után, Norvégia felé vette az irányt, azonban 24 órás megállót iktatott közbe a kontinens észak-nyugati részén található Marrakeshben, Marokkó negyedik legnagyobb városában.jogosan merül fel a kérdés, hogy miért kellett ezt a megállót közbe iktatnia a Soros-birodalom trónörökösének és miért érdekes ez egyáltalán.A válasz nem meglepő: a háttérben ismét a migrációs biznisz állhat.Szombaton szerte a világból 70 város vezetői – támogatandó az ENSZ migrációs csomagját – megállapodtak abban Marrakeshben, hogy szorosabban együttműködnek a tömeges migráció kezelésében.Az ENSZ 193 tagországa az Egyesült Államok kivételével júliusban véglegesítette a Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról című egyezményt. A csomagot a hét elején hagyták jóvá a marokkói városban, de több európai ország – köztük Magyarország, Ausztria, Olaszország, Lengyelország – úgy döntöttek, hogy nem csatlakoznak hozzá.Ennek ellensúlyozására gyűltek össze több mint 70 város vezetői, és vitatták meg, hogyan lehet jobban kezelni a tömeges migrációt.A paktum célja az illegális migráció felgyorsítása, és minden áron való legálissá alakítása. Az ENSZ migrációs tervét az Európai Bizottság is felkarolta és ismét napirendre került a migránsok betelepítése azon országokba, amelyek nemet mondtak a kötelező kvótára.A fentiek miatt már érthető, hogy a Soros fióka miért is érezhette ennyire fontosnak, hogy zsúfolt naptára ellenére, megállót iktasson közbe a konferenciázó migránspártiaknál. Így akár személyesen is felügyelhette Európa megszállásának és elárulásának hadmozdulatait.Különösen érdekes, hogy a hétfőn nagy médianyilvánosságot kapott, hogy Sorosék brutális sebességgel és módszerekkel kívánják véghezvinni Európa bevándorlókontinenssé alakítását.A cikk emlékeztet rá, hogy Marrakeshben pont olyan városok vezetői gyűltek össze, akik hajlandóak szembe fordulni az országaikat irányító bevándorlásellenes kormányokkal is, amely cél a terv egyik sarokpontja.Mit ad Isten, Alexander Sorosnak pont itt kellett 24 órás rendkívüli megállót beiktatnia – olvasható aoldalán, ahová kattintva a teljes cikk is elérhető.