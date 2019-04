Az iráni parlament terrorizmust támogató kormánynak nyilvánította az Egyesült Államok vezetését

Az iráni parlament, a medzslisz kedden terrorizmust támogató kormánynak nyilvánította az amerikai vezetést, valamint hivatalosan is a terrorszervetek listájára helyezte az Egyesült Államok hadseregének Közel-Keletért felelős Középső Parancsnokságát (Centcom).



Az iráni képviselők a keddi ülésen emellett halálos fenyegetéseket skandáltak az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben, a Forradalmi Gárdát pedig az Iráni Iszlám Köztársaság elengedhetetlen részének nevezték - számolt be minderről az IRIB állami televízió.



Az iszlám köztársaság parlamentje ezzel Donald Trump amerikai elnök április 8-i döntésére reagált, amelynek értelmében az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul Irán Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanácsa ugyancsak terrorszervezetnek nyilvánította az Egyesült Államok hadseregét.



Washington korábban is feketelistára helyezett a gárdával kapcsolatban álló testületeket és személyeket, de most ezt kiterjesztette az iszlám forradalom védelmét szolgáló, rendfenntartó és hírszerzési feladatokat is ellátó fegyveres alakulat egészére. Ez volt az első eset, hogy egy állam fegyveres erőit vagy annak egy részét terrorszervezetté nyilvánították Washingtonban.



Megfigyelők szerint a nyilatkozatcsaták és ellenintézkedések dacára Haszan Róháni iráni elnök kormánya el akarja kerülni a feszültségek elmélyülését vagy akár egy katonai konfliktust Washingtonnal, tekintettel Iránnak az amerikai szankciók miatti gazdasági nehézségeire.



Az iráni keményvonalasok ugyanakkor gyökeresen ellentétesen ítélik meg a helyzetet. Szócsövük, a Kajhán című napilap, nemcsak az iráni atomprogramról 2015-ben született többhatalmi megállapodás felmondását sürgeti, hanem a Perzsa-öböl menti arab országokból induló olajszállító tankhajók útjának elvágását is a Hormuzi-szorosban, amelyen a világ olajexportjának harmada halad keresztül.