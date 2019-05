Az őrizetbe vételek ellenére ismét özönlenek az algériaiak az utcákra

Özönlöttek a tüntetők az utcákra pénteken Algír belvárosában annak ellenére, hogy előzőleg a rendőrség sok embert őrizetbe vett. A tiltakozók a hadsereg vezérkari főnöke által javasolt párbeszéd elutasítására buzdító jelszavakat skandálnak. A hatóságok közben szabadlábra helyezték a három hónapja rács mögött tartott Auf Hadzs emberi jogi aktivistát.



Az algériai főváros szívében álló tér, a tiltakozó mozgalom kezdete - február 22. - óta hetente tartott tüntetések kiindulópontja körüli utcák délutánra megteltek. Több más nagyvárosban is voltak tüntetések.



"Nem kell választás a hatalmon lévő bandával", "Nincs párbeszéd a hatalmon lévő bandával" - skandálták a tüntetők, akik "banda" alatt annak az apparátusnak a vezetőit értik, amely Abdel-Azíz Buteflika elnök áprilisi lemondásakor került hatalomra, és a Buteflika-rezsim örökösének számít.



Július 4-ére tervezik az elnökválasztást, de ennek sorsa egyre bizonytalanabb, mert a tüntetők tömegesen elutasítják amiatt, hogy komoly jelölt nem indul rajta.



A hét elején Ahmed Gáid Szaláh vezérkari főnök, aki Buteflika április 2-i lemondása után az ország tényleges vezetője lett, "kölcsönös engedményeket" követelt "párbeszéd" keretében, amelynek a formájára azonban nem tért ki. Nem említette többet a júliusi időpontot sem, csak azt követelte, hogy "minél előbb" válasszák meg Buteflika utódját.



Az alkotmánytanácsnak június 5. előtt nyilatkoznia kell az elnökválasztáson indulni kívánó, mindössze két jelölt aktáiról, de az AFP francia hírügynökség értesülése szerint csak kevéssé valószínű, hogy teljesíteni tudják a követelményeket, közöttük a 600 önkormányzati képviselő vagy 60 ezer választópolgár támogatását.



A tiltakozók szerint a választás egyetlen célja, hogy a jelenlegi rezsimet hatalmon tartsa. A tüntetők valamennyi, Buteflika idejében kinevezett jelenlegi vezető - közöttük a 2004 óta a hadsereg élén álló Gáid Szaláh tábornok - távozását követelik.



"Nem párbeszédet, nem választásokat, hanem alkotmányozó nemzetgyűlést" - olvasható a tüntetők tábláin.



A mostani péntek az utolsó a muzulmán böjti hónapban, a ramadán idején, de a böjt ellenére nem látszik gyengülni a mozgósítás.



Reggel civil ruhás rendőrök sorozatban vettek őrizetbe a tüntetések helyszínén, a főposta környékén járókat. Az AFP tudósítója mintegy ötven járókelő - főként fiatal férfiak - őrizetbe vételének volt a szemtanúja, akiket szemmel láthatólag minden ok nélkül állítottak elő.



Február 22. óta az algériaiak minden pénteken tüntetnek rendszerváltást követelve. A rendőrség eddig többnyire eltűrte a 2001 óta a fővárosban betiltott tüntetéseket, rendszerint csak meghatározott területre szorítják vissza a tiltakozókat.



A 49 éves Auf Hadzs aktivistát csütörtökön helyezték szabadlábra a dél-algériai Gardájában - közölte Szaláh Dabuz ügyvéd Facebook-oldalán. Néhány nappal azután engedték el, hogy Kamel-Eddín Fehár éhségsztrájk miatt meghalt a börtönben. Mindkettőjüket márciusban vették őrizetbe, azután, hogy bírálták az állami intézményrendszert, beleértve a hadsereget is.



Mindkét aktivista határozatlan idejű éhségsztrájkot tartott a gardájai börtönben.