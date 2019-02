Az orosz külügyminiszter a kétoldalú viszony további romlását jósolta Pompeónak újabb szankciók esetére

Az orosz diplomáciai tárca közleménye szerint Lavrov hangsúlyozta, hogy azok a további gazdasági büntetőintézkedések, amelyeket Pompeo Szergej Szkripal korábbi orosz-brit kettős ügynök és a lánya tavalyi "megmérgezésével kapcsolatos zavaros történet nem bizonyított ürügyén" helyezett kilátásba, "csak tovább rontják majd a helyzetet a kétoldalú viszonyban és a légkört a nemzetközi színtéren". Az orosz külügyminiszter, aki szerint a washingtoni lépést semmi nem indokolja, felhívta a figyelmet arra is, hogy Szkripalékat a történtek óta "senki nem látta".



Lavrov a moszkvai tájékoztatás szerint az aktuális külpolitikai témakörök megvitatása során óva intette az Egyesült Államokat bárminemű beavatkozástól a venezuelai belügyekbe, ideértve az erő alkalmazását is, "amivel Washington fenyegetőzik, megsértve a nemzetközi jogot". Egyúttal jelezte, hogy a dél-amerikai ország helyzetéről Moszkva kész konzultációkat folytatni az ENSZ Alapokmányának elvei alapján.



A szíriai rendezéssel kapcsolatban a felek egyetértettek abban, hogy folytatni kell a kétoldalú párbeszédet az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2254-es határozatának végrehajtásáért.



A miniszterek emellett eszmecserét folytattak az orosz és amerikai diplomaták között két témáról, a Koreai-félszigeten kialakult helyzetről, valamint az afganisztáni rendezés előmozdításáról lezajlott legutóbbi tárgyalásokról is.