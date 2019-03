Az új-zélandi terrortámadással kapcsolatban 2 házban is házkutattak az ausztrál rendőrök

Az ausztrál rendőrök Új-Dél-Wales állam északi partvidékének két településén végeztek házkutatást, annak a Grafton városnak a közelében, amelyben a muszlimok ellen végrehajtott tömeggyilkosság gyanúsítottja, Brenton Tarrant felnőtt. Sandy Beachben és Lawrence-ben a szövetségi nyomozó hatóságokkal és a hírszerzéssel együttműködésben végrehajtott akció elsődleges célja az volt - közölték -, hogy olyan dolgokat találjanak, amivel segíthetik a nyomozást.A rendőrség azt is közölte, hogy a két mecsetben összesen ötven muszlim imádkozót megölő, ötven embert megsebesítő 28 éves ausztrál férfi családja változatlanul együttműködik a hatóságokkal.A wellingtoni kormány a tervek szerint már hétfőn ülést tart, hogy a christchurchi vérengzés nyomán lépéseket tegyen az ország fegyvertörvényének módosítására. Jacinda Ardern miniszterelnök az új-zélandi rádiónak azt nyilatkozta, hogy megpróbálnak "a lehető leggyorsabban lépni" az ügyben.A kormányfő korábban azt mondta, hogy a gyanúsítottnak volt fegyverviselési engedélye, és a terrorcselekményhez használt fegyvereit a jelek szerint legális úton szerezte be. További jogi problémának nevezte, hogy a támadáshoz használt fegyvereket Tarrant átalakította.Az új-zélandi Gun City fegyveráruház tulajdonosa közben hétfőn azt közölte, hogy az elkövetéssel gyanúsított férfi 2017 decembere és 2018 márciusa között az áruházuktól online vásárolt négy A-kategóriás lőfegyvert és lőszereket, de a vérengzéshez használt, nagy tűzerejű fegyvert nem tőlük szerezte be. A tulajdonos David Tipple hozzátette, hogy az online vásárlásra a rendőrség által ellenőrzött, e-mailes megrendelési folyamat után kerülhetett sor.A muszlimok elleni vérengzés egyik christchurchi helyszínét, az al-Núr mecsetet vasárnap felkereste Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter és Fuat Oktay török alelnök, hogy leróják tiszteletüket az áldozatok emléke előtt, akik között török, pakisztáni, szaúdi, bangladesi, indonéz és malajziai muszlimok is voltak. A török delegációt a rendőrség beengedte a vizsgálat miatt elzárt területre.A hozzátartozóknak eddig várniuk kellett szeretteik eltemetésével, az első gyászszertartásokra hétfőn kerülhet sor. Jacinda Ardern miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy szerdáig minden áldozat holttestét átadják családjának.