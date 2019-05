Az új ukrán elnök először látogatott a Donyec-medencei konfliktus övezetébe

Először látogatott államfőként Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a Donyec-medencei fegyveres konfliktus övezetébe - adta hírül sajtószolgálata.



A beszámoló szerint az elnök a Luhanszk megyei Sztanicja Luhanszka és Scsasztya településeken lévő ukrán katonai állásokat kereste fel. Beszélt a katonákkal életkörülményeikről, beleértve élelmezésük, lakókörnyezetük minőségét, továbbá szociális, illetve technikai ellátásukról és állományuk létszámáról is. Megállapította, hogy az életkörülmények javításra szorulnak.



Sztanicja Luhanszka településnél felkereste az első védelmi vonalat - mintegy 400 méterre az ellenség legközelebbi állásától -, járt a megfigyelő posztokon és a lövészárkokban is - fűzte hozzá az elnök sajtószolgálata.



A látogatás során Zelenszkij meghallgatta Olekszandr Szirszkij, az Egyesített Erők parancsnokának jelentését a jelenlegi harci helyzetről a térségben. A találkozón jelen volt Ruszlan Homcsak, az új elnök által a múlt héten kinevezett új vezérkari főnök is.



Zelenszkij május 20-i beiktatási beszédében kijelentette, hogy elsődleges feladatának tekinti a háború befejezését a Donyec-medencében. "Nem mi kezdtük ezt a háborút, de nekünk kell befejeznünk" - fogalmazott. Leszögezte: a békéért kész kockára tenni azt is, hogy elveszti elnöki posztját.



Többször elmondta a kampány alatt, hogy kész tárgyalni Oroszországgal a normandiai formátumban, azaz Németország és Franciaország bevonásával, illetve folytatni a békefolyamatot a minszki keretek között, azaz a Kijev, Moszkva és az EBESZ által létrehozott összekötőcsoporton keresztül, ez utóbbit viszont szeretné megújítani. Kijevet hamarosan új személyek képviselik majd a minszki tárgyalásokon, amelyeken első lépésként valódi tűzszünetet szeretne elérni. Ezen felül célul tűzte ki a megszállt területeken, illetve Oroszországban fogva tartott ukrán hadi és politikai foglyok kiszabadítását.



Leszögezte ugyanakkor, hogy a béke érdekében "területet és embereket" nem hajlandó feladni.



A kelet-ukrajnai Donyec-medencében 2014 tavaszán a Krím félsziget Oroszország általi önkényes elcsatolása után robbantottak ki fegyveres konfliktust oroszbarát szakadár fegyveresek Moszkva támogatásával. Kijev álláspontja szerint Oroszország fegyveres agressziót követett el, megsértve Ukrajna szuverenitását és területi egységét azzal, hogy finanszírozza, fegyverekkel látja el a szakadárokat, valamint azzal, hogy orosz zsoldosok és hivatásos katonák is jelen vannak a térségben. Moszkva ezzel szemben váltig tagadja, hogy támogatja a szakadárokat, és azt is, hogy vannak orosz csapatok Ukrajna területén. A hivatalos orosz álláspont szerint polgárháború zajlik a Donyec-medencében.