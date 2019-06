Azonnali cselekvést sürgetett az ENSZ-főtitkár a klímakatasztrófa elkerüléséért

"Azért vagyunk itt, mert a világ a klímaváltozást érintő súlyos vészhelyzettel áll szemben" - mondta a világszervezet főtitkára az Egyesült Arab Emírségek fővárosában a jelenséggel kapcsolatos egyik találkozón, amelynek célja a szeptemberi New York-i klímacsúcs előkészítése. "Minden egyes hét a klímaváltozással kapcsolatos újabb pusztítást hoz magával" - mondta, a jelenségre példaként említve az árvizeket, az aszályokat, a hőhullámokat, a tűzeseteket és a súlyos viharokat.



"A klímaváltozás gyorsabb ütemben halad előre, mint mi" - figyelmeztetett Guterres, aki ezzel kapcsolatban csúcstalálkozót hívott össze New Yorkba szeptember 23-ra, mivel egyes országok nem tartják be a 2015-ös párizsi klímaegyezményt, amelynek legfőbb célkitűzése, hogy 2100-ig 2 Celsius-fokon belül tartsák a globális hőmérséklet-emelkedést az iparosodást megelőző szinthez képest. A kívánt cél azonban másfél fok.



"Tudatában vagyunk azonban annak, hogy ha még teljes mértékben is betartjuk a párizsi megállapodás kötelezettségvállalásait, így is legalább 3 Celsius-fokos növekedéssel kell szembenéznünk az évszázad végére, ami katasztrófát jelentene az élet számára" - hívta fel a figyelmet az ENSZ-főtitkár. "A helyzet csak rosszabbodni fog, hacsak nem cselekszünk ambiciózusan és sürgősen" - tette hozzá.



Az ENSZ kezdeményezésére New Yorkban tartandó szeptemberi klímacsúcs lesz az első olyan találkozó a 2015-ös párizsi megállapodás óta, amelyen a világ vezetői is részt vesznek.