Bírósági tárgyalás közben halt meg a volt egyiptomi államfő

Rosszul lett és meghalt hétfőn Mohamed Murszi megbuktatott egyiptomi államfő egy bírósági tárgyalás közben - jelentette az egyiptomi állami televízió.



A jelentés szerint a 67 éves Murszi éppen egy meghallgatáson vett részt Kairóban az ellene kémkedési vádakkal indított bírósági eljárás keretében, amikor elájult, majd rövid időn belül meghalt, mielőtt még kórházba tudták volna szállítani.



Bírósági források szerint percekkel a halála előtt a meghallgatáson arról beszélt, hogy "számos olyan titok" birtokában van, amelyek felfedése akár a szabadulását is biztosíthatná, mégsem mondhatja el ezeket, mert az ártana Egyiptom nemzetbiztonságának.



Murszi fia, Ahmed is megerősítette apja halálhírét a Facebookon.



A 2012-ben hatalomra lépő Mohamed Murszi, Egyiptom demokratikusan megválasztott elnöke ellen hatalmas tömegek tüntettek, majd a hadsereg - Abdel-Fattáh esz-Szíszi akkori védelmi miniszter vezetésével - 2013-ban el is távolította őt tisztségéből, mert azzal vádolták, hogy támogatja az iszlamista mozgalmakat, elsősorban az azóta betiltott Muzulmán Testvériséget. Szíszit azután elnökké választották, és erős kézzel leszámolt az iszlamistákkal és más ellenfeleivel. A Muzulmán Testvériséget terrorszervezetnek nyilvánították, és 2013 óta több tízezer embert vettek őrizetbe.



A volt elnök azóta börtönben volt, és több perben elítélték. Húszéves börtönbüntetését töltötte erőszakra való felbujtásért: az ítélet szerint Murszi erőszakos összecsapásokra buzdította híveit az ellene tüntető tömeggel szemben 2012 végén. A megbuktatott államfőre emellett egy 25 éves börtönbüntetést is kiszabtak bizalmas dokumentumok kiszivárogtatása miatt Katarnak.



Mohamed Szudan, a Muzulmán Testvériség egyik londoni vezetője úgy vélte: Murszi halála "előre kitervelt gyilkosság" volt, mert az egykori elnöktől megtagadták a gyógyszereket és a látogatásokat, és alig lehetett bármit tudni egészségi állapotáról.



Murszit a dél-kairói Tora börtön egy különleges szárnyában őrizték, ahol jogvédők szerint a fogva tartási körülmények messze elmaradtak az egyiptomi és nemzetközi standardoktól.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)