Bomba robbant a török határnál - többen meghaltak

A támadásban legkevesebb 22 ember meghalt, és mintegy 18 megsebesült - jelentették szíriai aktivistahálózatok hétfőn. A korábbi jelentések 13 halálos áldozatról szóltak.



Azaz város olyan ellenzéki fegyveresek kezén van, akiket Törökország támogat a szíriai kormányerőkkel szemben.



A pokolgépet egy gépkocsiba rejtették el, és akkor robbantották föl, amikor a hívek az esti imádságról éppen kifelé tartottak a mecsetből. A halottak között öt gyerek van, és a sebesültek között is több. Helyi aktivisták beszámolója szerint a merényletben többen is megsebesültek, akik éppen a mecset melletti piacon vásároltak, készülve a ramadánt lezáró ünnepre - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH). A merényletről beszámolt az Azaz Media Center nevű helyi aktivistahálózat is.



Az OSDH közlése szerint a halálos áldozatok száma tovább emelkedhet, mivel a sebesültek közül többen válságos állapotban vannak.



Azaz város korábban a Törökországgal is szemben álló kurd lázadók kezén volt, és abban az időben is több hasonló pokolgépes támadás történt a helységben. A mostani merényletnek az elkövetőjeként egyelőre nem jelentkezett semmilyen szervezet.



Szombaton Rakkában volt hasonló pokolgépes támadás, annak tíz halálos áldozata volt, köztük a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű lázadószervezet öt harcosa. A Washington támogatását élvező, kurd és arab erőkből álló SDF foglalta vissza Rakkát az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezettől 2017 októberében.