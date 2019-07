Boris Johnson lesz a következő brit miniszterelnök

A kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért és a miniszterelnöki posztért küzdő Boris Johnson volt külügyminiszter a párt eredményváróján Londonban.

Fotó: MTI

Johnson: a Brexit végigvitele, az ország egyesítése és Corbyn legyőzése a feladat



A brit EU-tagság megszűnési folyamatának (Brexit) végigvitele, az ország egyesítése és a Munkáspárt vezetőjének, Jeremy Corbynnak a legyőzése a következő brit kormány fő feladata - mondta kedden Boris Johnson, a kormányzó Konzervatív Párt új vezetője.



A volt brit külügyminiszter hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel versengett a pártvezetői posztért. Kedden bejelentett győzelme - tekintettel arra, hogy a Konzervatív Párt kormányon van - a brit parlamentarizmus konvenciói alapján a miniszterelnöki tisztség elnyerését is jelenti.



Boris Johnson a választási eredmény bejelentése után tartott rövid beszédében megerősítette azt a sokszor hangoztatott álláspontját, hogy Nagy-Britanniának a Brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapján ki kell lépnie az Európai Unióból.



Johnson ugyanakkor egyenes utalást tett beszédében arra, hogy a kilépés után szabadkereskedelmi megállapodást kíván kötni az EU-val, és szoros biztonsági, védelmi együttműködést is fenn akar tartani az unióval.

A várakozásoknak megfelelően Boris Johnson volt brit külügyminisztert, London egykori polgármesterét választották a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetőjévé a távozó Theresa May miniszterelnök utódjaként. Johnson szerdán átveszi Maytől a kormányfői tisztséget is.Johnson hivatali utódjával, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszterrel versengett a pártvezetői posztért. Kedden bejelentett győzelme - tekintettel arra, hogy a Konzervatív Párt kormányon van - a brit parlamentarizmus konvenciói alapján a miniszterelnöki tisztség elnyerését is jelenti.A két jelölt közül a Konzervatív Párt csaknem 160 ezer tagja választotta meg az új vezetőt postai szavazással. A szavazási folyamat hétfő este zárult le, az eredményt kedden, közép-európai idő szerint kora délután jelentette be a londoni Queen Elizabeth II konferenciaközpontban a vezetőválasztás szervezéséért felelős tory frakciótestület, az 1922 Bizottság.A testület ismertetése szerint Hunt csaknem 47 ezer, Johnson több mint 92 ezer szavazatot kapott. A részvételi arány a szavazáson 87,4 százalékos volt.Ma jelenti be a kormányzó brit Konzervatív Párt, hogy Boris Johnson volt vagy Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter lesz-e Theresa May távozó miniszterelnök utódja a pártvezetői és a kormányfői tisztségben.May, aki három év után távozik a Konzervatív Párt éléről, június 7-én jelentette be lemondási szándékát, miután a londoni alsóház az elmúlt hónapokban háromszor is visszautasította a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben elért megállapodást.Az utódjának megválasztását szolgáló folyamat első szakaszában a június 20-ra befejeződött alsóházi frakciószavazás-sorozat végén tíz jelöltből Johnson és Hunt maradt versenyben. Közülük a Konzervatív Párt szabálykönyve alapján a párt 160 ezer tagja választhatta meg postai úton Theresa May utódját.A választási folyamat hivatalosan hétfő délután, közép-európai idő szerint 18 órakor zárult, eddig kellett ugyanis beérkezniük a szavazólapoknak a Konzervatív Párt választási központjába.A győztes nevét kedden jelentik be a londoni Queen Elizabeth II konferenciaközpontban.