Borzalmas, amit ez a kínai óvónő a gyerekekkel tett

Az óvodába járó gyerekek szülei közül többen arról számoltak be, hogy a gyerekeik hányásos és ájulásos tünetek miatt kerültek kórházba.



Egy szülő elmondta: az óvoda egyik dolgozója értesítette telefonon, hogy a gyermeke hányt, majd eszméletét vesztette, miután múlt szerda reggel az óvodában reggelizett. Hozzátette: amikor a kórházba ért, gyermeke még mindig nem volt eszméleténél, míg több, vele együtt kórházba szállított gyerek folyamatosan hányt, és mindannyian nagyon sápadtak voltak.



Egy másik szülő arról számolt be, hogy a gyermekét nitritmérgezéssel diagnosztizálták, és gyomormosásnak vetették alá.



A mérgezéses tünetekkel kezelt gyerekek mind egy csoportba jártak. Elmondásuk szerint aznap reggelire kását kaptak, aminek édesnek kellett volna lennie, de ehelyett sós ízű volt.



Az előzetes rendőrségi vizsgálat megállapította: a csoportra vigyázó óvónő nitritet tett a gyerekek ételébe, de tettének okai egyelőre nem ismertek.



Az érintett óvodások hétfőig mind elhagyhatták a kórházat.



Az eset azért is keltett nagyobb visszhangot, mert a közelmúltban sokat vitatott témává vált Kínában a gyerekek közétkeztetése. Márciusban egy, a délnyugati Szecsuán tartomány székhelyén, Csengtuban működő általános iskola konyháján talált penészes ételek váltottak ki általános közfelháborodást. Országszerte sok szülő tett közzé képeket ezek után az interneten arról, hogy milyen rossz minőségű ételeket kapnak a gyerekeik az iskolai menzán, majd pedig online petíciókon keresztül követelték az iskolai közétkeztetés színvonalának javítását.



A botrányt követően a kínai oktatási minisztérium, a piacszabályozásért felelős kormányzati szerv és a nemzeti egészségügyi bizottság közös szabályozást adott ki, amely előírja, hogy az iskolák és óvodák vezetőinek együtt kell étkezniük a diákokkal annak érdekében, hogy garantálni tudják az ételek biztonságát. A szabályozás április 4-étől lép érvénybe.