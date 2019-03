Brexit - Barnier: nőtt a megállapodás nélküli kilépés valószínűsége

Az Európai Uniónak fel kell készülnie Nagy-Britannia uniós tagságának megállapodás nélküli megszűnésére, amely korábban még sosem került ennyire valószínű közelségbe, mint most - jelentette ki Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének a brit alsóház Brexittel kapcsolatos előző napi döntését értékelő vitáján szerdán.



A főtárgyaló aláhúzta, az Európai Unió nem kívánja a megállapodás nélküli brit uniós kiválást, ugyanis "nem ezért dolgozunk". Az unió mindig is megállapodásra és rendezett kilépésre törekedett, továbbra is kész arra, hogy ebben a helyzetben is a lehető legjobb megoldás születhessen.



Amennyiben London továbbra is ki akar lépni az Európai Unióból, mégpedig rendezett módon, akkor a jelenlegi, másfél éven keresztül tárgyalt az egyetlen megállapodás, amely ehhez most és a jövőben is rendelkezésre áll - hangsúlyozta.



Leszögezte: az EU célja továbbra is, hogy a jelenlegi rendezetlenség okozta bizonytalanságot csökkentse, és legyen idő arra, hogy lehetőség nyíljon újabb tárgyalásra. A további tárgyalásoknak, ahogy eddig is, az átláthatóságra és dialógusra kell épülniük, ugyanis biztosítani kell a jövőbeni kapcsolatok baráti, szövetséges és partneri viszonyát - emelte ki.



"Mindent megtettünk, amit tehettünk a brit kormány számára, hogy a megállapodás elfogadását az alsóházzal elérje. Mindent megtettünk az Ír-sziget stabilitásáért, és azért, hogy megőrizzük a nagypénteki megállapodást, valamint az uniós belső piacot, a gazdasági és jogi biztonságot" - fogalmazott.



Kiemelte, a megállapodás nélküli kilépés okozta bizonytalanság, és a zsákutcából való kijutás felelőssége is kizárólag az Egyesült Királyságot terheli, ahogy a megrekedt folyamat jogi, gazdasági, pénzügyi és valamennyi következménye is.



Véleménye szerint a brit parlament alsó házának kedd esti szavazása "banalizálta azokat a jogi garanciákat", amelyekben a tárgyalások folyamán a felek megállapodtak.



"Ennél messzebb nem mehetünk. A kilépési tárgyalások lezárultak. Most Londonnak kell választ adnia arra, hogy a továbbiakban hogyan kíván eljárni a jövőbeli kapcsolatok terén" - fogalmazott.



Az EU továbbra is tisztelettel tekint az Egyesült Királyságra, de egységes marad és meg fogja védeni értékeit és érdekeit - tette hozzá Barnier.



Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke felszólalásában hangsúlyozta, most a brit parlament alsóházának kell irányt mutatnia a folyamat jövőjére vonatkozóan, de London és az unió közös felelőssége, hogy a lehető legkevesebb kár érje az embereket és a gazdaságot a csatorna mindkét oldalán.



"Tiszteletben kell tartanunk a brit állampolgárok választását, de nincs ok arra, hogy az Európai Unió tovább magyarázza a megállapodás helyességét. Ezért nem látok más megoldást, mint hogy ezt a megállapodást elfelejtsük az összes magyarázattal együtt" - fogalmazott Timmermans.



A brit parlament kedd este elsöprő, 149 fős többséggel utasította el ismét a brit kormány és az Európai Unió között kötött kilépési megállapodást.