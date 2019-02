Brexit - Iparszövetség: a kemény Brexit globális kereskedelmi szerződésekből zárná ki Nagy-Britanniát

A Brit Iparszövetség (CBI) szerdai figyelmeztetése szerint globális kereskedelmi szerződésekből zárná ki Nagy-Britanniát a "kemény Brexit", vagyis a brit EU-tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszűnése.



A felhívás, amelyet személyesen John Allan, a CBI elnöke tett közzé, hangsúlyozza: Nagy-Britannia az Európai Unió tagjaként jelenleg 40 olyan nemzetközi kereskedelemi egyezmény részese, amelyeket az EU kötött külső országokkal mind az öt kontinensen.



A CBI becslése szerint a globális hazai össztermék (GDP) 32 százalékát állítja elő az a gazdasági térség, amelyre az Európai Unió és a külső partnerországok kereskedelmi megállapodásai jelenleg kiterjednek. Ez az arány 37 százalékra növekszik azokkal a térségekkel együtt, amelyekkel az EU-nak még csak részleges kereskedelmi megállapodásai vannak.



Az iparszövetség szerint megállapodás nélküli Brexit esetén azonban Nagy-Britannia egyik napról a másikra elveszítené az e megállapodások biztosította vámmentes kereskedelem, illetve kedvezményes piaci hozzáférés előnyeit a brit áruk és szolgáltatások számára alapvető fontosságú piacokon, beleértve olyan súlyú gazdaságokat, mint Japán vagy Törökország.



Ráadásul számos brit cég nincs is tudatában annak, hogy a megállapodás nélküli Brexit nem csupán az európai uniós fogyasztóikkal, hanem a egész világgal fennálló kereskedelmi kapcsolataikat veszélyeztetné. E kockázat érinti a Dél-Koreával kereskedő, gyors ütemben növekvő kreatív brit vállalatokat ugyanúgy, mint a speciális igényekre kifejlesztett gépipari berendezéseket Mexikóba exportáló cégeket.



Az EU által kötött szabadkereskedelmi megállapodások mérettől függetlenül mindegyik brit vállalat növekedéséhez hozzájárultak, és ez veszhet el egyik napról a másikra - áll a CBI szerdai felhívásában.



Az iparszövetség szerint azoknak a brit vállalatoknak a termékeire, amelyek Európán kívüli gazdaságokkal kereskednek, kemény Brexit esetén azonnali hatállyal több százmillió font vámteher nehezedne, a brit autóipari vállalatok kieshetnek az összetett globális beszállítói hálózatokból, a szolgáltatási cégek pedig elveszthetik külföldi tevékenységüket lehetővé tévő jogosultságaikat.



A CBI adatai szerint a Kanadával folytatott brit kereskedelem értéke az EU és Kanada szabadkereskedelmi megállapodásának (CETA) első tizenkét hónapjában 14 százalékkal nőtt, a Dél-Koreába irányuló brit export pedig 67 százalékkal bővült az unió és Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodásának megkötése utáni öt évben.



A Dél-Koreába irányuló whiskyexport éves értéke 71 millió font (26 milliárd forint), de ha rendezetlen Brexit esetén a kétoldalú brit-dél-koreai kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere lép életbe, az 20 százalékos vámot jelentene, vagyis a 71 millió fontos exportértékre 14 millió font vámteher rakódna - áll a CBI szerdai felhívásában.



Hasonló érvekkel hívták fel a figyelmet a megállapodás nélküli Brexit súlyos növekedési és költségkockázataira legutóbbi tanulmányaikban nagy londoni elemzőházak is.



A The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely szerint Brexit-megállapodás nélkül számos brit cég kényszerülne például eredetigazolási dokumentumok kiállítására, és ez önmagában 4-15 százalékot adna hozzá egy-egy áruféleség termelési költségeihez.



A National Institute of Economic and Social Research (NIESR) nevű tekintélyes londoni gazdasági-társadalmi kutatóközpont legutóbbi tanulmánya szerint ha megállapodás híján az EU-val folytatott brit kereskedelemre a WTO általános szabályrendszere lépne életbe, a brit hazai össztermék értéke 2030-ra 4,93 százalékkal lenne alacsonyabb annál a szintnél, amelyet az akadálytalan kereskedelem folytatódása esetén arra az évre a brit gazdaság elérhetne.