Brexit - Nem lehet tovább egyezkedni, csak a jelenlegi megállapodással lehet rendezetten kilépni

Az Egyesült Királyság van annyira jól tájékozott és hozzáértő, hogy tudja: soha nem voltunk elragadtatva ilyen fenyegetőzések hallatán, és nem lenne hasznos dolog ilyesmivel élni"

Az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója szerint Nagy-Britannia kizárólag a kilépés feltételrendszerét rögzítő megállapodás elfogadásával távozhat rendezett módon az Európai Unióból.Michel Barnier, akivel a BBC televízió Panorama című közéleti magazinműsora készített interjút, kijelentette: azEzek közé tartozik a legvitatottabb elem, az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés újbóli meghonosításának elkerülését célzó tartalékmegoldás, a backstop.E megoldás alapján az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, ha nem sikerülne időben olyan szabadkereskedelmi megállapodást kötni, amely feleslegessé tenné az ellenőrzés visszaállítását Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán.Ez a 499 kilométeres határszakasz lesz az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatára a Brexit után., és a londoni alsóház az elmúlt hónapokban háromszor is visszautasította a kilépési megállapodást.Jórészt ez az oka annak is, hogy Theresa May távozik a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből.Az utódlásáért versengő két jelölt, Boris Johnson volt és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter az utóbbi napok televíziós kampányvitáiban egyaránt úgy nyilatkozott, hogy, amelyben ez a megoldás nem szerepel.Michel Barnier azonban a csütörtök este műsorra tűzött, egyes részleteiben előre ismertetett BBC-interjúban kijelentette:Michel Barnier elmondta: a Brexit-tárgyalások során egyszer sem hallott Theresa May részéről olyan fenyegetőzést, hogy Nagy-Britannia kész lenne megállapodás nélkül kilépni az Európai Unióból.- fogalmazott az Európai Bizottság Brexit-tárgyaló stábjának vezetője.Boris Johnson, Theresa May legesélyesebbnek tartott utódjelöltje a vezetőválasztási kampányban többször is kijelentette, hogy Nagy-Britanniának fenn kell tartania a megállapodás nélküli kilépés lehetőségét, és fel kell erre készülnie, annak biztosítása végett, hogy "a Csatornán túli barátaink és partnereink meggyőződhessenek komolyságunkról".Martin Selmayr, az Európai Bizottság főtitkára azonban a csütörtöki BBC-műsorban azt mondta: "nagyon bizonyos" abban, hogy Nagy-Britannia nem állt készen a kemény Brexitre márciusban.A brit kormány kabinetirodájának vezetője, David Lidington - aki e tisztségében Theresa May miniszterelnök helyettesének számít - ugyanebben a műsorban elmondta:és a halasztás ideje alatt próbáljanak meg "valamiféle új egyezségre jutni" Európa ügyében.