Brexit: ha nem lesz megállapodás, kiválhat Skócia, egyesülhet az Ír-sziget

Meg fog nőni az Ír-sziget egyesülésének valószínűsége, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, de annak valószínűsége is nagyobb lesz, hogy Skócia kiválik Nagy-Britanniából - jelentette ki Leo Varadkar ír miniszterelnök egy vidéki előadásában, amelyről szombaton számolt be a média.



Varadkar - immár többedszer - arra reagált pénteken, hogy Boris Johnson új brit miniszterelnök felvetette azt az igényét, hogy a következő hónapokban újra lehessen tárgyalni a Nagy-Britannia uniós kilépéséről kötött megállapodást. Brit kormányfőként mondott első beszédében Johnson csütörtökön kijelentette, hogy lehetséges új megállapodás a kilépés feltételrendszeréről, de az egyezménynek nem lehet része az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti fizikai határellenőrzés újbóli bevezetésének megelőzését célzó tartalékmegoldás (backstop). Közölte, hogy kormányának egyik fő feladata felkészülni a megállapodás nélküli kilépés lehetőségére.



"Azok az (északír) emberek, akiket mérsékelt nacionalistaként vagy mérsékelt katolikusként lehet jellemezni, és akik eddig többé-kevésbé elégedettek voltak a status quóval, Írország egyesülésére fognak hajlani. És egyre több liberális protestáns és liberális unionista (britpárti) teszi majd fel a kérdést, hogy hol érzi magát inkább otthon: egy nacionalista Nagy-Britanniában, amely a halálbüntetés visszaállításának lehetőségéről és hasonló dolgokról beszél, vagy pedig egy közös, európai hazában, amely Írország része" - mondta az előadásban Leo Varadkar.



Később egy politikai fórumon megkérdezték tőle, hogy az ír kormánynak van-e nyilvános terve Írország egyesítésére. Azt mondta, jelenleg nincs, mert ha volna, akkor azt provokatívnak tartanák a britpárti unionisták Észak-Írországban. Ha azonban London a megállapodás nélküli kilépéssel elveszi az északírek európai uniós állampolgárságát, és veszélybe sodorja a nagypénteki megállapodást, akkor az Ír-sziget egyesülésének kérdése óhatatlanul fel fog merülni, és "erre fel kell készülnünk" - mondta. Az EU-ból való brit kilépésről szóló 2016-os népszavazáson - noha az Egyesült Királyság lakossága a kilépés mellett döntött - az északírek 56 százaléka arra szavazott, hogy az ország maradjon az EU-ban.



Az 1998-as nagypénteki megállapodásban egyebek között az szerepel, hogy mind Írországban, mind Észak-Írországban népszavazást kell tartani a sziget egyesítéséről, ha London és Dublin is úgy látja, hogy van ennek számottevő társadalmi támogatottsága. A brit kormányok mindeddig azt mondták, hogy szerintük nincs. Az ír kormányfő arról is beszélt, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén többen követelhetik majd Skóciában, hogy az országrész váljon ki Nagy-Britanniából. Skóciában a lakosság 62 százaléka voksolt arra 2016-ban, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU-ban. "Paradox módon a megállapodás nélküli Brexit lehet veszélyes az Egyesült Királyság egységére nézve" - mondta.



Varadkar gondolatait élesen kifogásolta szombaton a legnagyobb északír brit unionista erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP), amelynek egyik parlamenti képviselője, Ian Paisley azt mondta: az ír kormányfő szavai "haszontalanok és fölöslegesen agresszívak" voltak.