A Brexit sorsa brit barátaink kezében van. Mi felkészültünk a legrosszabbra, de a legjobbakat reméljük. Mint tudják, a remény hal meg utoljára"

Ha nem jelzik, hogy részt vesznek a választásokon, akkor nem lehetséges további hosszabbítás. De ez ettől még nem jelenti azt, hogy április 12. a végső dátum"

Theresa May péntek este közzétett levelében tájékoztatta az alsóházi képviselőket az EU-csúcsértekezletről, amelyen döntés született a Brexit halasztásáról.May levelének megfogalmazása szerint azonban "ha úgy tűnik, hogy nincs elégséges támogatás az egyezmény jövő heti újbóli beterjesztéséhez", vagy ha a ház ismét elveti a megállapodást, akkor kérhető a Brexit további halasztása a megállapodás életbe lépésének elmaradása esetére meghatározott április 12-i határidőn túl, de ebben az esetben az Egyesült Királyságnak részt kellene vennie a májusi európai parlamenti választásokon.A brüsszeli csúcson elért megállapodás alapján, az EU ugyanis addig adott időt a megállapodás ratifikálására és a kilépéshez még szükséges egyéb jogszabályok megalkotására.Az Egyesült Királyságnak ebben az esetben nem kellene részt vennie a május végén esedékes EP-választásokon.Ha az alsóház a jövő héten sem fogadja el a Brexit-megállapodást, akkor a brit kormánynak április 12-éig ismertetnie kell az EU-val a további menetrendről szóló elképzeléseit, és addig az Egyesült Királyság az EU tagja maradna. Ebben az esetben Londonnak döntenie kellene arról is, hogy részt akar-e venni az EP-választásokon.Ha erre a brit kormány hajlandó, akkor az EU-csúcson elért megállapodás alapján a Brexit hosszabb ideig tartó - egyelőre kijelölt határidő nélküli - halasztása is szóba kerülhet, ha viszont London továbbra is elveti a részvételt az EP-választásokon, akkor április 12-én elvileg megállapodás nélkül megszűnhet a brit EU-tagság.A konzervatív párti kormányfő felidézi ugyanakkor: az alsóház egy minapi szavazáson kifejezésre juttatta, hogy nem támogatja a megállapodás nélküli Brexitet.A referendumon a résztvevők szűk, 51,89 százaléka voksolt a kilépésre.Péntek estig mindazonáltal több mint 3,7 millióan írták alá azt a minap megjelent hivatalos petíciót, amely a Brexit leállítását követeli, és azt, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja.Az aláírások száma 24 óra alatt több mint kétmillióval nőtt.A brit kormány és a parlament hivatalos petíciós honlapján megjelent felhívás szerint a kormány rendre azt állítja, hogy a kilépés az Európai Unióból "a nép akarata". Ezt az állítást azonban meg kell cáfolni, annak bizonyításával, hogy milyen erőteljes a támogatottsága Nagy-Britannia további EU-tagságának, és mivel nem biztos az újabb népszavazás kiírása a brit EU-tagságról, a bennmaradást pártolók szavazzanak a petíció aláírásával - áll a felhívásban.A brit törvények alapján a parlamentben tárgyalási időt kell biztosítani minden olyan közérdekű petíciónak, amelyet legalább 100 ezer brit állampolgár hitelesen aláír.A legnagyobb észak-írországi protestáns párt szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) halasztásáról döntő EU-csúcsértekezleten, a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodással kapcsolatban pedig "semmi nem változott".Nigel Dodds, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) helyettes vezetője rendkívül éles hangú pénteki nyilatkozatában "kiábrándító és megbocsáthatatlan kudarcnak" nevezte, hogy Theresa May az uniós csúcsértekezleten nem terjesztett elő olyan javaslatokat, amelyek javíthatták volna egy elfogadható kilépési megállapodás kidolgozásának esélyeit.Az északír párt második emberének állásfoglalása azért rendkívüli jelentőségű, mert jórészt a DUP tízfős alsóházi frakciójának támogatásától függ, hogy a kisebbségben kormányzó Konzervatív Párt el tudja-e fogadtatni a parlamentben az EU-val novemberben elért, az alsóházban azonban eddig kétszer is nagy többséggel elvetett Brexit-megállapodást.Tusk szerint április 12-ig bármi lehetséges a Brexit ügyébenaz Egyesült Királyság európai uniós kiválási folyamatát illetően,- jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a pénteki brüsszeli EU-csúcs után."Április 12-ig bármi lehetséges: a rendezett kiválás, a hosszú halasztás, amennyiben az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy újragondolja a stratégiáját, vagy akár a Lisszaboni Szerződés 50. cikkének visszavonása is, amely a brit kormány hatásköre" - mondta Tusk.- tette hozzá a találkozót lezáró sajtótájékoztatón.Merkel: az EU-nak jogbiztonságra van szüksége az EP-választásokat illetően- jelentette ki Angela Merkel német kancellár Brüsszelben, az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozóját követően pénteken.Merkel sajtótájékoztatóján aláhúzta, az EP-választások nem áshatók alá.A megbeszélések folyamán az unióban maradó 27-ek ismét bizonyították, hogy képesek szorosan együttműködni. Ezt az egységet a jövőben is meg kell tudni tartani - mondta Merkel.Kérdéses, hogy mi lesz április 12-e utánMegoszlanak a vélemények az Európai Unió tagállamai között, hogy végleges-e az Egyesült Királyság kilépésének április 12-i dátuma, amennyiben a britek ismét elutasítják a kiválási szerződést, valamint azt is, hogy az ország részt vegyen az európai parlamenti (EP-) választáson.Helen McEntee ír Európa-ügyi miniszter a pénteki brüsszeli EU-csúcstalálkozón kijelentette, hogy az előző napon elfogadott- mondta a tárcavezető."Meg kell szabniuk egy menetrendet, hogy mit tesznek, vagy pontosan fel kell vázolniuk a terveiket" - fogalmazott.- közölték névtelenséget kérő francia források.A huszonhetek és az Egyesült Királyság által egyarántamennyiben a londoni alsóház jövő héten elfogadja a kétszer már leszavazott kiválási szerződést.Az EU és a huszonhetek vezetői többször is leszögezték, hogy a hosszabb halasztáshoz a szigetországnak részt kellene vennie az EP-választásokon.