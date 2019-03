Brit külügyminiszter: a Brexit-megállapodás elfogadása esetén is szükség lehet a kilépés halasztására

Jeremy Hunt a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: "rövid halasztást" tehet szükségessé az a tény, hogy a kilépéshez még technikai jellegű jogszabályokat is el kell fogadtatni.



Hunt kijelentette ugyanakkor azt is, hogy ha a parlament ismét elveti a Brexit-megállapodást, a kilépési folyamat a "bénultság" állapotába kerülhet, és végül "az egész Brexit odaveszhet".



Jeremy Hunt szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni a parlamenti aritmetikát, különös tekintettel arra, hogy "hátszél dagasztja azoknak a vitorláit, akik meg akarják akadályozni a Brexitet".



A külügyminiszter szerint a Brexit-ellenes tábornak ehhez ugyanis csak három dolgot kell elérnie: meg kell akadályoznia a megállapodás elfogadását, meg kell szavaznia a kilépés elhalasztását, ezután el kell érnie az újabb EU-népszavazás kiírását.



A londoni alsóház a januárban tartott első szavazáson 230 fős rekordtöbbséggel elvetette az EU-val novemberben elért Brexit-egyezményt, elsősorban az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének megakadályozását célzó tartalékmegoldás (backstop) miatt.



A kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas alsóházi Brexit-tábora és a kisebbségi tory kormány külső támogatója, a szintén erősen EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) elsősorban azt kifogásolja, hogy az Egyesült Királyság végérvényesen vámunióban maradhat az EU-val, ha szükségessé válik a backstop-záradék alkalmazása.



Az alsóház a tervek szerint kedd este szavaz ismét a kilépési feltételeket rögzítő megállapodásról.



Theresa May miniszterelnök a múlt héten bejelentette, hogy ha a ház újból elveti az egyezményt, a kormány jövő szerdán azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament engedi-e a megállapodás nélküli Brexitet.



Ha az alsóház a megállapodást és a megállapodás nélküli Brexitet egyaránt elutasítja, a kormány csütörtökön lehetővé teszi a képviselőknek a szavazást arról, hogy London kérje-e az EU-tól a kilépés március 29-i határidejének meghosszabbítását.



A Brexit elhalasztásához a többi 27 uniós társállam egyhangú beleegyezése is kell.



A hét végén Theresa May is arra figyelmeztette a képviselőket, hogy ha az alsóház a jövő héten sem fogadja el a Brexit-megállapodást, akkor hónapokat késhet, sőt el is maradhat a Brexit.



A konzervatív párti brit kormányfő a kelet-angliai Grimsby városában, gyári munkások előtt tartott péntek délutáni beszédében kijelentette: senki nem tudja, mi történne a Brexit-megállapodás újbóli elutasítása esetén. "Lehet, hogy hosszú hónapok múlva sem lépnénk ki az EU-ból, lehet, hogy a megállapodás nyújtotta védelem nélkül kellene távoznunk, és az is lehet, hogy soha nem lépünk ki" - fogalmazott.