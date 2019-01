Brit külügyminiszter: Moszkva ne használja "diplomáciai játszmákra" a kémkedéssel vádolt brit-amerikai állampolgár ügyét

Moszkvában december 28-án vették őrizetbe Paul Whelant, azzal a váddal, hogy amerikai kém. Az első hírekben Whelan amerikai állampolgárként szerepelt, de a brit sajtó - azóta hivatalosan megerősített - értesülései szerint a 48 éves Paul Whelannek brit útlevele is van.



A BBC pénteki beszámolója szerint Whelan Kanadában született brit szülők gyermekeként, majd az Egyesült Államokba költözött, és szolgált az amerikai tengerészgyalogságnál, jelenleg pedig egy amerikai autóalkatrész-beszállító cég biztonsági igazgatója.



A brit közszolgálati médiatársaság úgy tudja, hogy Paul Whelannek ír útlevele is van. Ezt Írország moszkvai nagykövetsége pénteken gyakorlatilag megerősítette.



Jeremy Hunt brit külügyminiszter pénteki felhívásában közölte: London mélységesen aggasztónak tartja Paul Whelan oroszországi őrizetbe vételét.



Hunt szerint elfogadhatatlan lenne, ha Moszkva akár az Egyesült Államokkal, akár Nagy-Britanniával szemben diplomáciai játszmákra használná ki a kémkedéssel vádolt férfi ügyét. Hozzátette: London minden lehetséges támogatásra készen áll, de az orosz hatóságoktól a brit diplomácia még nem kapott engedélyt arra, hogy felvegye a kapcsolatot Whelannel.



Jeremy Hunt hangsúlyozta azt is, hogy az ügy tisztázásában jelenleg az Egyesült Államoké a vezető szerep.



A The Guardian című baloldali brit napilap online kiadásának pénteki értesülései szerint vannak olyan feltételezések, hogy Whelan őrizetbe vételével Moszkva valójában Marija Butyina ügyében igyekszik erősíteni tárgyalási pozícióit.



A 29 éves orosz nőt még júliusban vették őrizetbe Washingtonban. Marija Butyinát az amerikai hatóságok az Egyesült Államok kormánya elleni összeesküvéssel vádolják, és azzal, hogy nem jegyeztette be magát idegen ország ügynökeként.