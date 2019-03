Brit miniszter: a kilépés csak rövid ideig halasztható

Liam Fox külkereskedelmi miniszter - a konzervatív párti brit kormány Brexit-táborának befolyásos tagja - a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: hosszabb idejű halasztás már csak azért sem lenne lehetséges, mert az EU sem akarja, hogy Nagy-Britannia részt vegyen a májusra kiírt európai parlamenti (EP-) választásokon. Az uniós vezetők sem szeretnének ugyanis az EP-ben "mogorva brit képviselőket" látni, akiktől aligha lenne várható "építő szellemű hozzájárulás" a parlamenti munkához.



A miniszter szerint akkor is elképzelhető a brit kilépés "adminisztratív jellegű" elhalasztása, ha a londoni parlament végül elfogadja a Brexit feltételrendszerét tartalmazó megállapodást, mert ebben az esetben is további törvényeket kell még elfogadtatni a kilépés technikai lebonyolításához.



Theresa May miniszterelnök a héten bejelentette: az EU-val novemberben elért - a képviselők által viszont januárban óriási többséggel elutasított - Brexit-megállapodásról az alsóház március 12-éig ismét voksolhat.



Ha a ház újból elveti az egyezményt, akkor a kormány azt a kérdést terjeszti be szavazásra, hogy a parlament engedi-e a megállapodás nélküli Brexitet.



Minden felmérés azt mutatja, hogy az alsóház jelentős többsége ellenzi a rendezetlen kilépést az EU-ból, tehát ha ez a kérdés valóban a képviselők elé kerül, akkor szinte biztosra vehető, hogy elutasítják a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnését.



May bejelentése szerint e forgatókönyv megvalósulása esetén a kormány lehetővé teszi az alsóháznak a szavazást a kilépés március 29-i határidejének meghosszabbításáról.



Liam Fox a vasárnapi BBC-műsorban ugyanakkor kijelentette: politikailag teljesen elfogadhatatlan lenne, ha a parlament a kilépés esetleges halasztását a Brexit végleges megakadályozására próbálná felhasználni. A külkereskedelmi miniszter szerint egy ilyen kísérlet erősen negatív reakciót váltana ki a brit választók körében.



Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója európai lapoknak adott hétvégi nyilatkozatában "elkerülhetetlennek" nevezte a Brexit elhalasztását abban az esetben is, ha a londoni parlament elfogadja a kilépési feltételekről szóló megállapodást.



A brit kabinbet három magas rangú tagja, David Gauke igazságügyi miniszter, Greg Clark, az üzleti ügyek minisztere és Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter már a múlt hétvégén tudatta azt a véleményét, hogy a megállapodás nélküli Brexit egyetlen lehetséges alternatívája a március 29-én esedékes kilépés elhalasztása.



A három kabinettag a Daily Mail című konzervatív brit tömeglap múlt szombati kiadásában megjelent közös levelében leszögezte, hogy a parlament meg fogja akadályozni a megállapodás nélküli, szabályozatlan kilépést az EU-ból.



Egybehangzó politikai elemzések szerint Theresa May jórészt e fellépés nyomán döntött úgy, hogy lehetővé teszi a parlament számára a Brexit halasztásának mérlegelését. A brit kormányfő korábban határozottan elzárkózott ettől a lehetőségtől.