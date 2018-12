CDU-tisztújítás - Összefogásra szólította fel a CDU-t Angela Merkel pártelnöki búcsúbeszédében

Fotó: MTI

Hangsúlyozta, hogy a CDU a vezetése alatt megváltozott, már nem az a párt, amelynek irányítását több mint 18 éve átvette, "és ez így van jól".A CDU a politikai közép "egyetlen néppártja", és az a feladata, hogy összefogja "Németországot, Európát, az idős és a fiatal nemzedéket, Keletet és Nyugatot, az erősebbeket és a gyengébbeket, várost és vidéket, a helyieket és a migránsokat" - mondta Angela Merkel.Rámutatott, hogy a CDU a második világháború utáni Németország 70 évéből 50-et kormányon töltött, fél évszázadon keresztül CDU-s politikus volt Németország kancellárja. Ez azért sikerült, mert a párt mindig az értékei alapján politizált, de nyitott volt, és megértette, hogy "mindig érdemes lehet a mások szemével is nézni a világot" - fogalmazott.Felidézte, hogy amióta 2000. április 10-én először megválasztották elnöknek, a CDU a szövetségi parlamenti, a tartományi törvényhozási és a európai parlamenti választásokat együttvéve 72 alkalommal folytatott választási kampányt.Ezek a küzdelmek megmutatták, hogy a CDU nehéz helyzetben is sikeres lehet, ha egységes, de "az utóbbi években azt is keserűen megtapasztaltuk, hogy hova vezetnek a véget nem érő viták" a CDU-ban, illetve a CDU és bajor testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) között - húzta alá Angela Merkel.A párt előtt álló feladatokat sorolva kiemelte, hogy megosztottá vált a német társadalom, így "túl gyakran csak a legradikálisabb és leginkább üvöltő hangokat hallják meg". Kihívás a társadalom öregedése is, amely "teljesen új megpróbáltatásoknak teszi ki a szociális rendszereket", és a "technológiai fejlődés, amely az orvostudománytól a közlekedésen át az energetikáig sok esélyt kínál, de kérdéseket is felvet az emberi méltósággal kapcsolatban, például az algoritmusoktól való függőség vagy a génkutatás ügyében".Kihívás a világgazdasági erőviszonyok átalakulása, amelynek során "régiók felemelkednek, és sok területen már le is hagytak minket", és kihívást jelent "az elfordulás a multilateralizmustól", a nemzetközi kapcsolatok kölcsönösen előnyős megállapodásokon alapuló formálásától, ami a többi között kereskedelmi háborúkkal fenyeget.A CDU-nak és egész Európának "nagy próbatétel", hogy "a háború, az erőszak, a terror, az éhínség és a kilátástalanság miatt a második világháború óta a legtöbb ember menekül el a hazájából" - mondta Angela Merkel.Kihívás a "hibrid hadviselés" és az "egész társadalmakat destabilizáló fake news" - álhírterjesztés, félrevezetés - is, mint ahogy az Európai Unió jövője, a brit uniós tagság megszüntetése (Brexit) és a bolygó ökológiai rendszerét "az összeomlás szélére" sodró éghajlatváltozás.A CDU-nak ebben a helyzetben is helyt kell állnia, "ismét be kell bizonyítanunk, hogy határozottan megvédjük életformánkat, liberális értékeinket és érdekeinket, belül és kívül egyaránt" - mondta Angela Merkel tízperces tapssal fogadott búcsúbeszédében, amelyben kiemelte, hogy öröm és megtiszteltetés volt számára a párt vezetése, és a következő években kormányfőként kíván hozzájárulni kihívások megválaszolásához.A CDU 31. kongresszusa rendkívüli érdeklődés mellett kezdődött, a kétnapos rendezvényre 1700 újságíró regisztrálta magát, és ezernél is több vendéget hívtak meg. A tanácskozáson tisztújítást tartanak, a párt új elnökét még pénteken megválasztja az 1001 küldött.