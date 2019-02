Conte: a Rómát támadó EU-politikusok hattyúdalukat éneklik

Giuseppe Conte kijelentette, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga közös kormányát azért támadják az Európai Unió egyes politikusai, mivel "az általa vezetett kormány az Olaszországban és Európában zajló változást képviseli".



Az olasz kormányfő kedden az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén mondott beszédet Európa jövőjéről. Felszólalását több bírálat is érte. Többek között Guy Verhofstadt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE) frakcióvezetője Giuseppe Contét a két olasz kormánypárt vezetője, Luigi Di Maio és Matteo Salvini bábjának nevezte. A Corriere megjegyezte, hogy két évvel ezelőtt Guy Verhofstadt még az M5S-nek udvarolt, hogy az olasz párt lépjen be az ALDE-ba.



Giuseppe Conte most úgy reagált, a támadások az ezeket indító európai politikusok hattyúdalának számítanak, mivel közülük sokan tudják, hogy nem fogják őket újraválasztani a májusi EP-választásokon. Az olasz miniszterelnök kijelentette, "régi erők fiairól van szó, akiket az új szelek elmozdítanak".



Hozzátette: a sokat támadott olasz kormány a jelenlegi európai politikában "stabil szigetnek" számít, mivel polgárai széles támogatottságát élvezi.



A Róma és Párizs közti diplomáciai feszültséggel kapcsolatban Giuseppe Conte hangsúlyozta, hogy Luigi Di Maio nem a római kormány nevében, hanem az M5S vezetőjeként találkozott a francia sárgamellényesek mozgalmának tagjaival. "A sárgamellényesek képviselik Európában az új mozgató erőt, akár tetszik, akár nem, miközben Strasbourgban a régi politika honol"- mondta az olasz kormányfő.



Bejelentette, hogy olasz miniszterelnökként egyik párt jelöltjeként sem indul az EP-választásokon.



A csütörtökön közölt olaszországi felmérések szerint a legszélesebb támogatottságot Matteo Salvini, a Liga vezetője bírja 50 százalékkal, második Giuseppe Conte 48 százalékkal, mögötte Luigi Di Maio áll 41 százalékkal.



Az adatok szerint az olaszok 44 százaléka elégedett az M5S-Liga kormánnyal, 54 százalék viszont a Liga vezette jobbközepet szeretné kormányon látni, amelynek a Silvio Berlusconi vezette jobbközép Hajrá Olaszország (FI) és a Giorgia Meloni vezette jobboldali Olasz Testvérek (FdI) is a tagja.