Csehország az ENSZ globális migrációs csomagja ellen fog szavazni

Csehország az ENSZ Közgyűlésének szerdai ülésén a világszervezet globális migrációs csomagja ellen fog szavazni - közölte Tomás Petrícek cseh külügyminiszter a hétfői kormányülés szünetében.



A cseh diplomaták eredetileg azt az utasítást kapták - a kormány november 14-i döntése alapján - hogy a szerdai szavazáson tartózkodjanak. Petrícek ezt még hétfő reggel is megerősítette. Andrej Babis miniszterelnök viszont egy lapinterjúban leszögezte: szeretné, ha Csehország a paktum ellen szavazna, ezért megpróbálja módosítani a kormány korábbi döntését.



"A globális paktumhoz való csatlakozás elutasításával és a tartózkodásunkkal a szavazáskor a kormányhatározat szellemében járunk el. Ilyen értelemben kaptak utasításokat diplomatáink New Yorkban. Ha a kormány úgy dönt, hogy szavazzunk a paktum ellen, akkor a minisztérium természetesen megváltoztatja az utasításait. Nem az a helyzet, hogy ne tartanánk magunkat a kormány november 14-én hozott határozatához" - nyilatkozott Petrícek újságíróknak a cseh kabinet hétfői ülése előtt. Ez a határozat leszögezi, hogy Csehország nem csatlakozik a globális migrációs csomaghoz.



A külügyminiszter nyilatkozatával Andrej Babis cseh kormányfőnek a Právo című baloldali lapban hétfőn megjelent interjújára reagált. Babis abban azt mondta, hogy a szavazáson való tartózkodást nem tartja elégségesnek, s azt akarja, hogy a cseh diplomaták a paktum ellen szavazzanak.



A kormányfő az interjúban bírálta a külügyminisztert, hogy eddig még hivatalosan nem tájékoztatta azt ENSZ-t arról a döntésről, hogy Csehország nem csatlakozik a világszervezet globális migrációs csomagjához.



Andrej Babis az interjúban azt is elmondta, hogy az ENSZ másik hasonló dokumentumát, a menekültügyi csomagot Magyarország kivételével eddig az Európai Unió összes tagállama támogatja. "Az én véleményem az, hogy mi se csatlakozzunk ehhez a paktumhoz" - szögezte le a kormányfő. Elutasító álláspontját azzal indokolta, hogy a menekültek befogadásáról az érintett államoknak, nem pedig a nemzetközi szervezeteknek kellene dönteniük. A menekültügyi csomagról hétfőn szavaz az ENSZ Közgyűlése.