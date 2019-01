Csíksomlyót is felkeresi Ferenc pápa romániai látogatásán

Romániába látogat május végén Ferenc pápa, és Csíksomlyót is felkeresi - közölte pénteken a román elnöki hivatal.



A hivatal közleménye szerint Ferenc pápa május 31. és június 2. között lesz Romániában, és Bukarest mellett Jászvásárra (Iasi), a romániai görögkatolikusok szellemi központjának számító Balázsfalvára, valamint a csíksomlyói Mária-kegyhelyre is elmegy. Az elnöki hivatal rövid közleménye szerint a látogatás további részleteit a későbbiekben ismertetik.



Ferenc pápát 2017-ben hívták meg a román hatóságok és a romániai római katolikus egyház. A látogatásra beleegyezését adta az ortodox egyház vezetősége is, hiszen Románia lakosságának nagy többsége görögkeleti vallású, a pápa csak az ortodox egyház beleegyezésével érkezhet Romániába.



Ferenc pápa a második katolikus egyházfő, aki ellátogat Romániába. Elsőként II. János Pál pápa járt Romániában 1999-ben, akkor ő csak Bukarestet kereste fel, ami csalódást okozott az erdélyi, zömében magyar anyanyelvű hívek körében.



A romániai római katolikus püspökkari konferencia pénteki közleménye szerint az apostoli látogatás a Menjünk együtt! mottó alatt zajlik. A püspökök örömmel és hálával fogadták a látogatás hírét. Reményüket fejezték ki, hogy sikerül megtalálni az akaratot, hogy folytatódjon a másság tiszteletén alapuló, keresztény egyházak közötti párbeszéd - olvasható a közleményben. Közölték, a részletes programot a Vatikán fogja közzé tenni.