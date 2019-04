Cukiságnak hitte az anya kisfia súlyos betegségét - fotó

Farrah Roth nagyon cukinak gondolta, hogy a huszonhét hetes magzatáról készült ultrahangfelvételen kisfia kiölti nyelvét. A 32. héten azonban váratlanul megindult a szülés, és a kis Baker Rothot császármetszéssel segítették a világra Oklahomában.kkor derült ki, hogy a korábban aranyosnak hitt fotó szörnyű rendellenességről, a ritka Beckwith-Wiedemann szindrómáról árulkodott. Az újszülött nyelve kétszer akkora volt, mint kellett volna lennie, így be se fért kis szájacskájába. Hatalmas szerve miatt nem tud szopni, lélegezni és később majd beszélni sem lesz képes.A genetikai betegség miatt nem csak a kis Roth nyelve deformálódott, de belei, a veséje, és a mája is a hasán kívül kezdtek el nőni, ráadásul egy nagyon ritka daganatot is megállapítottak nála, amire öt hónapon át kapott kemoterápiás kezelést.Szerencsére a családnak nemrégiben sikerült egy specialistát találnia, aki hajlandó volt megműteni a most 19 hónapos kisfiú hatalmas nyelvét, mely teljesen eltorlaszolta szájüregét. A nyelvkissebítő műtétnek köszönhetően megszűntek a légzési nehézségei, kinövő fogai nem nyomódnak bele húsába, és végre tud mosolyogni is.