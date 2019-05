Donald Trump a svájci elnöknek: az amerikai kormányzat nem akar háborút Iránnal

Az újságírók szinte kizárólag az Irán körül kialakult feszültségről faggatták az amerikai elnököt. Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon Washington háborúzni fog-e Iránnal, azt válaszolta: "Remélem, nem!"



Svájc, amely hagyományosan semleges ország, rendszeres kapcsolattartó az Egyesült Államok és Irán között. Washington ugyanis 1979-ben megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Teheránnal.



Az amerikai-svájci tárgyalásokról kiadott közlemény szerint a két államfő nemzetközi kérdéseket vitatott meg, köztük a venezuelai és a közel-keleti helyzetet.



"Trump elnök háláját fejezte ki Svájcnak azért, hogy az Egyesült Államokat képviselve megkönnyíti a nemzetközi egyeztetéseket és diplomáciai kapcsolatokat" - fogalmazott a Fehér Ház közleménye. A kommüniké azonban nem részletezte, hogy konkrétan milyen kérdések kerültek szóba, és megvitatták-e az Irán körül kialakult feszültséget is.



A The New York Times csütörtök este internetes oldalán meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte értesüléseit, melyek szerint Donald Trump azt mondta Patrick Shanahan ügyvezető védelmi miniszternek, hogy nem akar háborút Iránnal. A kijelentésre egy heves vitákkal terhelt szerdai tanácskozáson került sor, és Trump állítólag nagyon határozottan állást foglalt mindenféle katonai akció ellen. A The New York Times úgy tudja: az elnök Shanahan révén üzenni akart azoknak a héjaként számon tartott tanácsadóinak - elsősorban John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadónak -, akik nyomást gyakorolnak rá egy Irán elleni katonai akció megindítása érdekében.



Csütörtökön egyébként a The Washington Post is arról cikkezett, hogy nézetkülönbségek, sőt, feszültségek vannak az amerikai kormányzaton belül az Iránnal kapcsolatos politika miatt. A Post értesülései szerint Trump kifejezetten John Bolton álláspontja miatt aggódik, attól tartva, hogy Bolton Irán elleni háborúba sodorja az Egyesült Államokat.



Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője a Fox televíziónak adott interjújában cáfolta, hogy feszültség volna Donald Trump és tanácsadói között. Mint a szóvivőnő fogalmazott, "az elnök szívesen fogadja a különböző álláspontokat, nemzetbiztonsági csapatának valamennyi munkatársát meghallgatja, és aztán ő dönti el, hogy mi a legjobb és a legbiztonságosabb lépés az amerikai nép számára".



Nancy Pelosi, demokrata párti házelnök csütörtökön újságírók előtt kijelentette: a kongresszus nem adott felhatalmazást egy Irán elleni háborúra. Később, egy másik interjúban pedig megelégedettségét fejezte ki, hogy Donald Trumpnak "nincs ínyére egy katonai konfliktus Teheránnal".



