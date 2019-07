Donald Trump az "amerikai kivételességet" méltatta a Függetlenség napi beszédében

Az idei július 4-i ünnep - amikor a függetlenségüket ünneplik az amerikaiak - Washingtonban eltért a korábbiaktól. Donald Trump javaslatára először tartottak katonai parádét, és most fordult elő először az is, hogy az amerikai elnök a Lincoln-emlékműnél beszédet mondott. Utoljára 1951-ben az akkori elnök, Harry Truman beszélt a nemzeti ünnepen ekkora tömeg előtt Washingtonban, ő azonban a Washington-emlékműnél köszöntötte az amerikaiakat.



Az Üdvözlet Amerikának című, több mint egy órán át tartó programon Donald Trump és a first lady mellett Mike Pence alelnök és felesége, valamint a kormányzat több tagja is részt vett. A Lincoln-emlékmű mellett harckocsik és katonai járművek sorakoztak, de nem vonultak fel, az elnök beszéde után azonban légi parádé volt katonai repülőgépek és harci helikopterek részvételével.



Bár a berzenkedők és a kritikusok előzetesen arra figyelmeztettek, hogy Trump kampányra használja fel majd az ünnepi beszédet, a szónoklat nem erről szólt.



Az elnök az Egyesült Államok történelmének egyes epizódjait elevenítette fel, beszélt az amerikai történelem nagy és történelemformáló alakjairól George Washingtontól Abraham Lincolnig, és kitért az amerikai újító szellem nagyjaira is, köztük Thomas Edisonra, Graham Bellre vagy Clara Bartonra, aki az Amerikai Vöröskereszt megalapítója volt.



"A jövőben sem lesz olyan, amit az amerikaiak ne érhetnének el, mindaddig, amíg emlékeznek nemzetük történelmére, és nem hagyják abba a harcot a jobb jövőért" - hangsúlyozta. Majd leszögezte: "az amerikaiaknak semmi sem lehetetlen", és emlékeztetett az 50 esztendővel ezelőtti holdra szállásra is. Majd hozzáfűzte: "nagyon rövid időn belül amerikai zászló lobog majd a Marson is".



Beszélt a hadsereg haderőnemeiről, méltatta eredményeiket, sikereiket. "Amerika most erősebb, mint valaha" - hangoztatta Trump.



Az eső ellenére is rengetegen voltak az ünnepségen, és megjelentek tüntetők is. Egy csoportjuk egy pelenkás Trump-bébit ábrázoló óriási luftballonnal érkezett, a rendőrség azonban nem engedte meg, hogy felfújják. Két embert letartóztattak a Fehér Ház mellett, mert amerikai zászlókat égettek. Bár a zászlóégetés nem számít bűncselekménynek az Egyesült Államokban, a titkosszolgálat közölte, hogy a két protestáló a kordonon belül, tiltott területen gyújtotta meg a lobogókat.



Az Egyesült Államokban csütörtökön mindenütt parádékkal és rendezvényekkel ünnepelték az ország születésnapját. Philadelphiában, ahol a Függetlenségi Nyilatkozatot aláírták, és Mount Vernonban, ahol George Washington kúriája - ma múzeum - van, új állampolgárokat avattak. Washingtonban Mike Pence alelnök 44 bevándorlónak adta át az állampolgársági okiratot, ahogyan fogalmazott: köszöntötte őket "az amerikai családban".



New Yorkban megrendezték az 1972 óta szokásos hotdog-evő versenyt, a győztes 71 kolbászos kiflit nyomott le a torkán. A floridai Key Westen piteevő verseny volt.



Az ünnepet majdnem mindenütt tűzijátékkal zárták. Az alaszkai Anchorage városában azonban az óriási hőség miatt ezt le kellett fújni.