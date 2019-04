Donald Trump bejelentette, hogy távozik a belbiztonsági miniszter, Kirstjen Nielsen

Kirstjen Nielsen már a kinevezése pillanatától egy katasztrófa volt, hibát hibára halmozott"

Az amerikai elnök Twitter-üzenetében tájékoztatott Nielsen távozásáról.A The Wall Street Journal kormányzati forrásokra hivatkozó információi szerint Nielsen - aki pénteken elkísérte az elnököt a mexikói határhoz - vasárnap a kora délutáni órákban a Fehér Házban találkozott Donald Trumppal és Mick Mulvaney ügyvezető kabinetfőnökkel. A megbeszélés témája eredetileg a migrációs helyzet volt, valamint a bevándorlási hivatal (ICE) élére jelölt Ron Vitiello jelöltségének visszavonása.Az első kommentárok szerintAz NBC televízió kormányzati forrásokból származó értesülései szerint Kirstjen Nielsen támogatottsága a kormányzaton belül is gyönge volt.- idézte az NBC a Bennie Thompson demokrata párti képviselő, a képviselőház belbiztonsági bizottságának elnöke által kiadott közleményt.A Demokrata Párt két elnökjelölt-aspiránsa is megelégedettséggel fogadta Nielsen távozásának hírét. A kaliforniai Kamala Harris szenátor Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy "régóta ideje volt" Nielsen távozásának.Harris úgy vélte, hogy Nielsen "félrevezette az amerikai népet, és védelmezte Trump gyermekeket és szüleiket szétszakító embertelen politikáját".A massachusettsi Elizabeth Warren szenátor - szintén Twitteren - azt írta, hogy Kirstjen Nielsen teljesen alkalmatlan volt a belbiztonsági minisztérium vezetésére, és "szégyellnie kellene magát" az eddig vállalt szerepéért.Chuck Schumer, a demokraták kisebbségben lévő szenátusi frakciójának vezetője mikroblog-bejegyzésében azt hangsúlyozta: "ha már a kormányzat legradikálisabb hangjai sem eléggé radikálisak Trump elnöknek, akkor jobb, ha tudjuk, hogy (Trump) teljesen elvesztette kapcsolatát az amerikai néppel".Ron Johnson, wisconsini republikánus szenátor közleményében azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok déli határain válság van, ezért "szilárd, jól informált és hatékony vezetésre van szükség a kormányzatban és a kongresszusban a határ biztonságának és a bevándorlási problémáknak a megoldásához".Az amerikai médiában már tavaly novemberben olyan értesülések láttak napvilágot, hogy Trump meneszti Nielsent, mert a miniszternek nincs határozott elképzelése a migránskérdés rendezéséről.A 46 éves Nielsen 2017 decembere óta vezette a belbiztonsági minisztériumot, amely hatáskörébe tartozik Donald Trump egyes, legvitatottabb politikai elképzeléseinek a megvalósítása, mint például a fal építése a mexikói határon.