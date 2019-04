Donald Trump üdvözli, hogy egyes NATO-tagok megnövelték hozzájárulásukat a közös védelmi kiadásokhoz

Donald Trump amerikai elnök üdvözli, hogy egyes NATO-tagországok megnövelték hozzájárulásukat a közös védelmi kiadásokhoz - ezt Trump maga mondta kedden a washingtoni Fehér Házban újságíróknak, a Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral közösen tartott rövid tájékoztatóján.



"Fizetnek, én pedig örülök neki" - fogalmazott az amerikai elnök, de kiemelte, hogy Németország szerinte még mindig nem veszi ki megfelelő mértékben a részét a közös költségekből.



A NATO-főtitkár az észak-atlanti szövetség megalakulásának 70. évfordulóján tartandó külügyminiszteri tanácskozásra érkezett Washingtonba, és a konferencia előtt fogadta őt az Egyesült Államok elnöke.



A Fehér Ház Ovális Irodájában tartott közös tájékoztatón Donald Trump általában véve - elemzők szerint tőle szokatlan módon - elragadtatott szavakkal dicsérte az észak-atlanti szövetséget. "Csodálatos előrehaladást értünk el, és a NATO erősebb lett" - hangsúlyozta. Hozzáfűzte: amióta őt beiktatták elnöki tisztségébe, "drámai a javulás". Emlékeztetett rá, hogy hatalomra kerülése előtt ez nem így volt, és megismételte, hogy az Egyesült Államok minden más tagországnál többet fizetett be a szervezet közös költségvetésébe.



Donald Trump hangsúlyozta: az amerikai kormányzat Jens Stoltenberggel együtt dolgozik azon, hogy az anyagi szerepvállalásukkal a kívánatostól még mindig elmaradó országokat rávegyék hozzájárulásuk növeléséhez. "De már kezdik behozni a lemaradásukat" - szögezte le.



Washington és a NATO viszonya nagyon jó" - hangoztatta Donald Trump, mire Jens Stoltenberg megköszönte az együttműködést.



A NATO főtitkára, aki szerdán felszólal az amerikai kongresszusban, szintén kiemelte: "a védelmi költségvetések évekig tartó megnyirbálása után a NATO-szövetségesek egyre jobban befektetnek a védelembe". Stoltenberg azon meggyőződésének adott hangot, hogy ez is a szövetség erejét bizonyítja.



A rövid tájékoztatón jelen lévő újságírók az amerikai-mexikói határon kialakult helyzetről is kérdezték Donald Trumpot. Az elnök megerősítette: "száz százalékig készen áll" a déli határok lezárására, amennyiben Mexikó nem tesz lépéseket a migránsáradat féken tartására.