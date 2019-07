Donald Trump új vezetőt jelöl az amerikai hírszerzés csúcsszervezetének élére

A valamennyi amerikai hírszerző szervezetet összefogó DNI eddigi vezetője, Dan Coats augusztus 15-én távozik hivatalából - közölte az elnök.



Amerikai sajtóhírek szerint régóta várható volt Coats távozása, a The New York Times című napilap úgy tudja, a kormányzat jó ideje várta a lemondását, mivel Trump és Coats között régóta feszült volt a viszony. A The New York Times információi szerint Trump már 2018-ban, nem sokkal a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Finnországban tartott találkozóját követően felvetette Coats elmozdítását. Coats ugyanis nem tartotta bölcs döntésnek a találkozót, és kifejezetten ellenezte, hogy egy esetleges amerikai-orosz elnöki egyeztetésre a Fehér Házban kerüljön sor.



Az Axios hírportál értesülései szerint az elnököt felbőszítette az is, hogy még januárban egy kongresszusi meghallgatáson Dan Coats ellentmondott neki Észak-Korea megítélésében, azt hangoztatva, hogy Phenjan nem fog lemondani atomfegyver-programjáról.



Az elnök által jelölt 53 éves John Ratcliffe a képviselőház igazságügyi bizottságának tagja. A héten különösen élesen kérdezte Robert Mueller különleges ügyészt, a 2016-os elnökválasztásba történt orosz beavatkozást és Donald Trump, illetve kampánycsapatának munkatársai, valamint oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló volt bizottság vezetőjét.



Vasárnapi Twitter-bejegyzésében az amerikai elnök közölte: Dan Coats ügyvezető utódjáról - aki Ratcliffe kinevezéséig irányítja a DNI-t - később dönt.



(Lead-kép: MTI)