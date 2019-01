Drón észlelése miatt rövid időre leállították a felszálló forgalmat Heathrow-n

Nagy-Britannia és egyben Európa legforgalmasabb repülőterének közleménye szerint a repülési biztonság fenntartása indokolta az intézkedést. Heathrow a Scotland Yard bevonásával vizsgálatot indított az ügyben.



A rövid közleményből nem derült ki, hogy a drónt pontosan hol észlelték, de valószínűsíthető, hogy a London nyugati határán fekvő légikikötő északi pályájának környékéről lehetett szó, mivel kedd este ezt használták felszállásokra.



A párhuzamos déli pályán folyamatos volt a leszálló forgalom.



Heathrow-n, amelynek környéke sűrűn lakott, a zajterhelés egyenletesebb elosztása végett napi és heti rotációs menetrend alapján váltogatják, hogy mikor melyik pályát használják fel- és leszállásokra.



Heathrow kedd esti közleménye szerint a forgalom újraindult, de a repülőtéri hatóságok a Scotland Yarddal és a légiforgalmi irányítással együttműködésben folyamatosan figyelik a helyzetet.



A British Airways légitársaság Heathrow-ról Budapestre közlekedő kedd esti járatának indulási időpontja éppen a zárlat időszakára esett. A gép végül egyórás késéssel, közép-európai idő szerint este fél 9 előtt nem sokkal felszállt.



Ha nem sikerült volna újraindítani rövid idő alatt a felszállásokat, előbb-utóbb a leszálló forgalmat is le kellett volna állítani. Csúcsidőszakokban ugyanis átlagosan 55 másodpercenként érkeznek és indulnak a repülőgépek, és a repülőtér hamar megtelt volna.



Heathrow-n évente csaknem 80 millió - naponta jóval több mint 200 ezer - utas fordul meg.



A második legnagyobb forgalmú brit repülőtér, Gatwick térségében közvetlenül karácsony előtt észleltek drónberepüléseket, amelyek miatt másfél napig zárva kellett tartani a Londontól délre fekvő hatalmas légikikötőt. Emiatt több mint ezer járatot kellett törölni vagy más repülőterekre átirányítani. Az átirányítások és járattörlések 140 ezer utast érintettek.



Nem hivatalos brit médiaértesülések szerint Gatwick légterét az izraeli fejlesztésű Drone Dome - drónkupola - rendszer védi, és ennek telepítése után indulhatott újra a forgalom.



A Drone Dome rendszer alkalmas a drón radarfelderítésére, a drón és működtetője közötti rádiókapcsolat megszakítására és a tiltott légtérben észlelt repülőszerkezet irányított leszállítására biztonságos helyen.



A brit kormány a minap bejelentette, hogy drónelhárító rendszert telepítettek Heathrow környékére is.



A brit közlekedési minisztérium épp a Heathrow-n történt keddi drónincidens előtt egy nappal közölte azt is, hogy jelentősen szigorítja az idén a magánszemélyek által működtetett drónok használatának szabályozását.



A hétfő este ismertetett 68 oldalas intézkedési tervezetben szerepel, hogy novembertől a 250 grammnál nagyobb súlyú drónok tulajdonosainak regisztráltatniuk kell magukat és drónjukat a brit polgári repülésügyi hatóságnál (CAA), és vizsgán is számot kell adniuk arról, hogy tisztában vannak-e a drónok üzemeltetésének biztonsági előírásaival. A brit kormány mindemellett jelentősen kibővíti a repülőterek környékén jelenleg is érvényes dróntilalmi zónákat, a rendőrség a jövőben törvénysértés gyanúja esetén házkutatást tarthat a dróntulajdonosok lakóhelyén, lefoglalhatja drónjukat és kötelezheti őket a drón vezérlőrendszerében tárolt használati adatok kiszolgáltatására.