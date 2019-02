Egy német rendőri vezető szerint továbbra is fenyeget az iszlamista terror Németországban

Az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet szinte teljes megsemmisülésének ellenére változatlanul nagy az iszlamista terrortámadások veszélye Németországban - mondta a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) vezetője szerdán egy berlini konferencián.



Holger Münch a 22. Európai Rendőrségi Konferencián tartott előadásában kiemelte, hogy az IÁ úgynevezett kalifátusa lényegében megszűnt, de ez nem jelenti a terroristák feletti győzelmet.



Az Iszlám Állam "klasszikus terrorszervezetként" működik tovább, ideológiája is fennmarad és hívei Németországban is bárhol, bármikor végrehajthatnak támadásokat. A veszély nagyságát jelzi, hogy már hét ilyen merényletet akadályoztak meg a legutóbbi nagyszabású németországi iszlamista terrortámadás, a 2016 decemberében egy berlini karácsonyi vásáron elkövetett tömeges gázolás óta - tette hozzá a BKA elnöke.



Elmondta: a hatóságok mintegy 750 terrorveszélyes embert tartanak nyilván, közülük 450-en tartózkodnak Németországban, ebből 120-an börtönben.



Németországból az utóbbi években hozzávetőleg ezren távoztak a Közel-Keletre, hogy csatlakozzanak az IÁ-hoz.



A legszélesebb nyomozati jogkörű német rendőri szerv vezetője a menekültügyi rendszerbe érkező bevándorlók körére jellemző bűnözésről elmondta: a legutóbbi, 2017-es adatok szerint közülük kerül ki a feltárt bűncselekmények elkövetőinek 9 százaléka, ami messze meghaladja arányukat a lakosság egészében.



Ez leginkább a csoport "demográfiai szerkezetének", a fiatal férfiak magas arányának tulajdonítható - közölte Holger Münch.



A menekültügyi rendszerbe érkező bevándorlók körében mutatkozó bűnözésre jellemző a súlyos bűncselekmények magas aránya. Az élet elleni bűncselekmények 15 százalékát, a szexuális önrendelkezés elleni bűncselekmények 12 százalékát az ebből a csoportból kikerülő bűnözők követik el.



Az ilyen esetek révén pedig "nagyon gyorsan és nagyon erősen fellángol a vita nyilvánosságban" - mondta a BKA elnöke.



Szintén jellemző a visszaesők átlagon felüli aránya, míg a lakosság egészét tekintve a bűnözők 27 százaléka tartozik a visszaesők közé, menekültügyi rendszerbe érkező bevándorlók köréből kikerülő bűnözőknél 32 százalék ez az arány.



Az észak-afrikai térségből - Marokkó, Algéria, Tunézia és Líbia - származók körében különösen magas, 50 százalék feletti a több bűncselekményt elkövetők aránya - emelte ki Holger Münch.



Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni azért, hogy az észak-afrikaiak körében ne nyerjen teret az úgynevezett klánbűnözés, amely eddig más arab csoportokra és a kurdokra volt jellemző Németországban.



A nyolcvanas évek óta kiépült bűnöző klánok súlyos gondokat okoznak, leginkább Berlinben, Brémában és Észak-Rajna-Vesztfáliában, és ezeket a "25-30 év alatt kialakult problémákat nem lehet 25-30 nap alatt megszüntetni". Ezért a rendőri szerveknek most az észak-afrikai térségből származó többszörös bűnelkövetőkre kell összpontosítaniuk, hogy ne szerveződjenek ők is klánokba - fejtette ki Holger Münch.