Egy szír bevándorlót gyanúsítanak a 16 éves bécsújhelyi lány megölésével

Németországban is gyakoriak a késelések



Nőtt a támadások száma

Miután a 16 éves lány reggelig nem ért haza, a családja elindult megkeresni. A gyanúsítottat vasárnap elfogták. A férfi 2014-ben érkezett Ausztriába, sajtóhírek szerint nem volt ismeretlen az osztrák hatóságok előtt. Tavaly októberében kiutasítási eljárást indult ellene –Szombaton a Bild című német napilap internetes kiadása adta hírül, hogy egy afgán menedékkérő késsel támadt egy terhes lengyel nőre egy német kórházban.A bűncselekmény a Rajna-vidékbeli Bad Kreuznachban történt. A férfi a nőnél volt látogatóban, amikor éles vita alakult ki köztük. Ennek hevében szúrta hasba a nőt.Az áldozat állapotát egy sürgősségi műtéttel ugyan sikerült stabilizálni, magzata azonban meghalt. Azt egyelőre nem tudni, hogy az áldozat milyen viszonyban volt az afgán származású támadóval. A férfi később feladta magát, a hatóságok őrizetbe vették, gyilkossági kísérlettel és súlyos testi sértéssel gyanúsítják.Legutóbb tavaly december közepén volt késes támadás Németországban, akkor egy férfi késsel sebesített meg egy hazafelé tartó nőt. A támadó elmenekült a helyszínről. Néhány órával később a helyszíntől alig néhány száz méterre két másik nőt is megkéselt. Szeptemberben egy 22 éves férfi halt meg, aki egy nő védelmére kelt egy játszótéren.Az ügyben két afgán származású férfit vett őrizetbe a rendőrség. Egyikük nem sokkal korábban kapta meg a menekültstátuszt, a másik bevándorló pedig kitoloncolás előtt állt. A dulakodás közben a két migráns férfi kései is előkerültek.Augusztus végén a németországi Chemnitz városában egy vita során megkéseltek egy harmincöt éves német férfit, aki belehalt sérüléseibe. Az ügyben egy iraki és egy szír férfit vettek őrizetbe. A városban ezután a migránsok ellen folyamatosak voltak a tüntetések, hetekig nem állt helyre a nyugalom.Számottevően nőtt a késes támadások száma a nyugat-európai országokban – erről beszélt Horváth József az M1-en. A biztonságpolitikai szakértő szerint ezek az esetek rámutatnak arra, hogy Európában kultúrák feszülnek egymásnak.Eddig Európában megszoktuk azt, hogy a női egyenjogúság egy nagyon komoly érték, és mi ezt természetesnek vesszük – mondta Horváth József, hangsúlyozva, hogy az iszlám kultúrából érkezők számára ez egy kihívás, amit fenyegetésként élnek meg a férfiak, és adott esetben meg is torolják partnereiken.A szakértő szerint mostanra a késes támadások száma annyira megugrott, hogy a hatóságoknak komoly fenyegetésként kellene kezelniük ezeket a bűncselekményeket.