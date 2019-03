Egymillió dolláros vérdíjat tűzött ki Oszama Bim Laden fiának fejére Washington

Egymillió dollárt ajánlott fel Washington annak, aki segít kézre keríteni Oszama bin Laden egykori terroristavezér fiát, Hamza bin Ladent - közölte az amerikai külügyminisztérium.



A nap folyamán a szaúd-arábiai belügyminisztérium közleményben jelentette be, hogy megfosztja az ifjabb bin Ladent a szaúdi állampolgárságtól.



Az al-Kaida egykori vezetőjének fia, aki maga is fontos tisztséget tölt be a terrorszervezetben, 2015 augusztusa óta több internetes videofelvételen szerepelt, ahol az Egyesült Államok és szövetségesei elleni támadásokra szólítja fel híveit.



A külügyminisztériumi közlemény szerint a fenyegetőzések Oszama bin Laden 2011-es halálát akarják megbosszulni: a terroristavezérrel az észak-pakisztáni Abbotábád városában végeztek az amerikai katonák.



Hamza bin Ladent Washington 2017-ben tette fel a körözött terroristák listájára, befagyasztva az Egyesült Államokban található vagyonát.