Eldurvult az iskolai diákcsíny, kiszálltak a mentők és a rendőrség is

Osztálytársa fojtogatott egy hatodikos kislányt a romániai Székelyhíd egyik iskolájában december 7-én –A hírportál utánajárt az ügynek.A tanintézmény igazgatójától amegtudta: valóban volt konfliktus az iskola két diákja között, de nem megtámadta egyik gyermek a másikat, hanem egy diákcsíny ért szerencsétlen véget.A szünetben a kislány belecsípett a kisfiúba, aki ideges volt amiatt, hogy elejtette a telefonját, és a készülék megrongálódott, így válaszul az osztálytársa nyakához kapott. A diáklány ezután bement a mosdóba az egyik tanárnővel, szünet után visszatért az osztályba, de ott összeroppant, és pánikrohamot kapott.Hívták a sürgősségi számot, kiszálltak a mentők és a rendőrség is. A kislány kórházi kilépőjén is pánikroham szerepel, nem fojtogatás miatt lett rosszul – mondta az igazgató, aki hangsúlyozta: egy diákcsíny durvult el, ami rosszabbul is végződhetett volna.A kisfiú már bocsánatot kért a kislánytól az osztály előtt, az iskola vezetőtanácsa pedig várhatóan a magaviseleti jegyének levonásáról dönt. Az igazgató beszélt mindkét gyermekkel és az osztálytársaikkal is a történtekről.A székelyhídi rendőrség hivatalból nyomozást indított az ügyben. Arról, hogy történt-e bűncselekménynek minősíthető tett, az ügyészség dönt majd – tájékoztatta a hatóság a-t.