Elfogadta a parlament, szigorúbban büntetik a pedofíliát Lengyelországban

A kormánytervezetként előterjesztett előírásokat a szejm már májusban jóváhagyta a büntető törvénykönyv szélesebb körű módosításának keretében. A felsőház ezt követően több, egyéb előírásokat is érintő javítást javasolt a kódexben, amely az újbóli alsóházi megvitatás után immár csak az államfő aláírására vár. A módosítások értelmében pedofil bűntettekért csakis letöltendő szabadságvesztés szabható ki, az ilyen bűncselekmény nem évül el, és a jövőben 5-től 30 évig terjedő, rendkívüli esetekben akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is sújtható. A pedofil tettekért jogerősen elítéltek listájára, amelyet egy 2016-os törvény alapján tettek elérhetővé, felkerül az elkövető foglalkozására vonatkozó bejegyzés is.



Az ellenzék formális okokból szabálytalannak találta az új előírások parlamenti elfogadásának folyamatát. Kifogásolta továbbá, hogy a módosítások nem eredményezik majd a kiskorúak hatékonyabb védelmét, és nem küszöbölik ki az egyházban történt visszaéléseket, amelyekre az utóbbi időben a közvélemény figyelme irányul. A kormányzó Jog és Igazságosság szerint az egyes papok által elkövetett bűntetteket szigorúan kell megítélni, a pedofília jelenségét azonban nem lehet csak egyházi körökre szűkíteni. Mateusz Morawiecki kormányfő ezért különbizottság felállítását jelentette be május végén, a testület a különféle társadalmi közegekben előforduló pedofília eseteit vizsgálja majd. A lengyel igazságügyi tárca statisztikái szerint 1990 és 2018 között a pedofília miatt elítéltek körében az egyházi személyek 0,3 százalékot tettek ki. Rendőrségi statisztikák szerint a pedofil cselekmények elkövetői a leggyakrabban a gyermekek családtagjai, az esetek többségében alacsony iskolázottságúak, de ismertek művészek, pedagógusok, orvosok által elkövetett visszaélések is.