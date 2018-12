Elfogadták az ENSZ globális migrációs megállapodását Marrákesben

Elfogadták az ENSZ globális migrációs megállapodását a marokkói Marrákesben hétfőn megkezdődött konferencián 164 ország támogatásával, több tagállam nyílt rosszallása és távolmaradása mellett.



A házigazda Neszer Burita marokkói külügyminiszter jelentette be, hogy a dokumentum kidolgozásában részt vevő 192 ENSZ-tagállam nagy többsége jóváhagyta a paktumot.



António Guterres ENSZ-főtitkár a tanácskozást megnyitó beszédében azt hangsúlyozta: nem szabad engedni a félelemnek és a migráció kérdését övező hamis narratíváknak. A főtitkár szerint számos félrevezető információt terjesztettek a most jóváhagyott migrációs csomaggal kapcsolatban, amelyet Guterres a szenvedés és a káosz megelőzését szolgáló útitervnek nevezett. A nemzetközi közösség kollektív szégyenének minősítette, hogy 2000 óta útja során több mint 60 ezer migráns halt meg.



Az ENSZ globális migrációs megállapodását, amely jogilag nem kötelező érvényű, december 19-én a világszervezet közgyűlése előtt is szavazásra bocsátják.



A világszervezet országai még 2016 őszén egyeztek meg a nem kötelező érvényű migrációs csomag megalkotásáról, a szövegéről pedig idén júliusban állapodtak meg. A paktum deklarált célja - a tagállamok jelenleg érvényesülő szuverenitásának kifejezett fenntartása mellett - a bevándorlás biztonságossá tétele és legális csatornába terelése, az illegális migráció visszaszorítása, a jogosulatlanul érkezők kitoloncolásának felgyorsítása és az integráció erősítése.



Az egyezmény - hivatalos nevén Globális megállapodás a biztonságos, rendezett és szabályos migrációról - elfogadásának folyamatából időközben kilépett többek között az Egyesült Államok, Izrael, Ausztrália, Ausztria, Bulgária, Csehország, Szlovákia, illetve Magyarország is. Az ellenzők azzal érvelnek, hogy a szerződés sérti a nemzeti szuverenitást, pozitív jelenségként tünteti fel a migrációt, valamint nem tesz megfelelő különbséget menedékkérők és gazdasági bevándorlók között.



Az ENSZ-főtitkár arra kérte az egyezményt elutasító államokat, hogy gondolják újra döntésüket.