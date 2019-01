Elfogták Bolíviában Cesare Battisti olasz szélsőbaloldali szökevényt - 1981 óta volt szökésben

A most 63 éves Battisti a hetvenes évek második felében a Vörös Brigádok terrorszervezet oldalágaként működő egyik csoporttal négy gyilkosságot követett el, amiért életfogytiglani börtönre ítélték, de 1981-ben megszökött, majd Franciaországon és Mexikón át Brazíliába menekült. Brazíliai menedékjoga sokáig komoly feszültségeket okozott Brazíliaváros és Róma között. Tavaly decemberben a brazil bíróság elrendelte az olasz férfi letartóztatását, de Battisti tartózkodási helyét nem ismerték, a hatóságok hetekig keresték. Michel Temer volt brazil elnök hivatala decemberben elrendelte Battisti kiadását is Olaszországnak.



Filipe Martins, az új államfő tanácsadója a Twitteren tudatta, hogy Cesare Battistit elfogták Bolíviában, és az olasz férfit visszaviszik Brazíliába, mielőtt "valószínűsíthetően" kiadják Olaszországnak, ahol letöltheti életfogytig tartó börtönbüntetését. Battistit Rio de Janeiróban 2007-ben elfogták, és a bíróság akkor is elrendelte a kiadatását Olaszországnak, de ezt a döntést az akkori baloldali brazil elnök, Luiz Inácio Lula da Silva felülbírálta. A kiadatás visszautasítása miatt Róma egy időre hazahívta brazíliai nagykövetét. 2011-ben a bevándorlási hivatal állandó letelepedést engedélyezett Battisti számára Brazíliában. Jair Bolsonaro, a január elsején beiktatott új elnök, korábban fogadkozott, hogy azonnal elrendeli a szélsőbaloldali terrorista kiadását.