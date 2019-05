Elhunyt a Twin Peaks- sorozat sztárja

A Variety.com filmes portál értesülése szerint Liptont 2004-ben diagnosztizálták vastagbélrákkal. Lányai, Rashida és Kidada Jones szombaton közölték halálhírét a Los Angeles Timesszal.



Lipton Golden Globe-díjat kapott és négy alkalommal Emmy-díjra is jelölték a The Mod Squad című sorozatban nyújtott játékáért. A szériában 1968. és 1973. között alakította a "virággyermek" Julie Barnes szerepét, amelynek révén a korszak egyik divatikonjává vált.



Lányai születése után, hosszú szünetet követően tért vissza a képernyőre David Lynch Twin Peaks-sorozatában, amelyben Norma Jennings pincérnőt alakította. A sorozat nyomán készült filmekben és a legutóbbi felújításban is játszott.



Liptont a közönség a filmvásznon legutóbb két éve, az Egy kutya négy élete című produkcióban láthatta. Korábban Kevin Costner A jövő hírnöke című filmjében szerepelt, és a nézők az Ütközések vagy az Alias című sorozatban is láthatták.



Népszerűsége csúcsán, 1968-ban jelent meg a nevét viselő album, de Donovan dalait is énekelte, és az L. A. Is My Lady című Frank Sinatra-szám egyik szerzőjeként is szerepel.



Breathing Out című memoárját 2006-ban adta ki. Visszaemlékezésiben felidézte, hogy gyermekkorában egy nagybátyja molesztálta, és több későbbi bántalmazó kapcsolatáról is vallott. Liptont szerelmi kapcsolat fűzte Paul McCartneyhoz, Sammy Davis Jr.-hoz és Elvis Presleyhez, és egy ideig Lou Adler zenei producerrel élt.



New Yorkban született, már 15 évesen modellként dolgozott, 19 éves korában pedig már olyan tévésorozatokban szerepelt, mint a Bewitched vagy a The Virginian. 1974-ben összeházasodott Quincy Jones zenész-producerrel, akitől két lánya született. 1986-ban azonban szétköltöztek, és 1990-ben el is váltak.